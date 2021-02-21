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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İranlı mevkidaşı Ruhani görüştü
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İranlı mevkidaşı Ruhani görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-21 19:32:00 - 2021-02-21 19:34:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İranlı mevkidaşı Ruhani görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan-Ruhani görüşmesinde, ekonomi, ulaştırma, güvenlik ve diğer alanlarda iş birliğini geliştirecek adımlar ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Görüşmede, yeni ABD yönetiminin İran'a yönelik tek taraflı yaptırımlardan vazgeçerek İran halkının refahının önündeki haksız engelleri kaldırmasını temenni ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, son birkaç günde konuya ilişkin yapılan açıklamaların yeni bir fırsat penceresinin açılmasına vesile olduğunu söyledi.

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