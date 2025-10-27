Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Starmer'den kritik imza! Türkiye 44 Eurofighter alacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ettiği İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan "Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının tedariklerine dair uygulama düzenlemeleri heyetler arası görüşmelerde imzalandı." dedi. Böylece Türkiye; İngiltere, Katar ve Umman'dan 44 Eurofighter alacak.
Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle bugün Ankara'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirdi.
Görüşme sonrası Erdoğan, Starmer ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
Enerji ve savunma sanayii alanında yeni ortaklıklar kurmayı hedefliyoruz.
Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının tedariklerine dair uygulama düzenlemeleri heyetler arası görüşmelerde imzalandı.
Yaklaşan kış şartlarını dikkate alarak Gazze halkının ihtiyaç duyduğu insani yardımların ulaştırılması büyük önem arz ediyor.
4. Yılını tamamlamakta olan bu savaşın bir an önce adil bir barışla çözüme kavuşturulması yönünde ortak duruşumuzu teyit ettik.
Suriye'de kalıcı istikrarın Suriye hükümetinin desteklenmesiyle mümkün olacağını bugünkü görüşmelerimizde vurguladık.
EUROFiGHTER İMZALARI ATILDI!
Türkiye ve Birleşik Krallık, Eurofighter Typhoon iş birliği beyanına imzaları attı. Türkiye İngiltere, Katar ve Umman'dan 44 Eurofighter alacak.