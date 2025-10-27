  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Bakü'de yapılması planlanan Avrupa Hahamlar Konferansı iptal edildi!

Sarı Lacivertliler deplasmanda rahat kazandı

Kutsal heyecan doruğa ulaştı: Hac kuraları 5 Kasım’da çekiliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Starmer'den kritik imza! Türkiye 44 Eurofighter alacak

Davutoğlu’nun ‘Devletin ihtiyacı varsa bir an bile düşünmem’ sözü ırkçı Tanju’yu hoplattı: Bu halk bizi iktidara getirmez!

Casusluk soruşturması olay ifade! Ekrem İmamoğlu detayı dikkat çekti

Ürdün Kralı'ndan İsrail ağzı

Azgınlar iyice kudurdu: İmam cübbesiyle alkollü rezalete suç duyurusu!

Güney Kore Donanması’ndan gövde gösterisi: Haeseong-5 füzesi tanıtıldı

Yunanlılar kıskançlık krizinde… İngiltere Başbakanı Starmer, Kaan’ı çok beğendi
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Starmer'den kritik imza! Türkiye 44 Eurofighter alacak
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Starmer'den kritik imza! Türkiye 44 Eurofighter alacak

Yeniakit Publisher
Recep Yeşil Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Starmer'den kritik imza! Türkiye 44 Eurofighter alacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ettiği İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan "Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının tedariklerine dair uygulama düzenlemeleri heyetler arası görüşmelerde imzalandı." dedi. Böylece Türkiye; İngiltere, Katar ve Umman'dan 44 Eurofighter alacak.

Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle bugün Ankara'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirdi.

Görüşme sonrası Erdoğan, Starmer ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Enerji ve savunma sanayii alanında yeni ortaklıklar kurmayı hedefliyoruz.

Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının tedariklerine dair uygulama düzenlemeleri heyetler arası görüşmelerde imzalandı.

Yaklaşan kış şartlarını dikkate alarak Gazze halkının ihtiyaç duyduğu insani yardımların ulaştırılması büyük önem arz ediyor.

4. Yılını tamamlamakta olan bu savaşın bir an önce adil bir barışla çözüme kavuşturulması yönünde ortak duruşumuzu teyit ettik.

Suriye'de kalıcı istikrarın Suriye hükümetinin desteklenmesiyle mümkün olacağını bugünkü görüşmelerimizde vurguladık.

EUROFiGHTER İMZALARI ATILDI!

Türkiye ve Birleşik Krallık, Eurofighter Typhoon iş birliği beyanına imzaları attı. Türkiye İngiltere, Katar ve Umman'dan 44 Eurofighter alacak.

‘Merhumun şu mısraları hatırıma geliyor’ Başkan Erdoğan yazarımız Karakoç'tan okudu
‘Merhumun şu mısraları hatırıma geliyor’ Başkan Erdoğan yazarımız Karakoç'tan okudu

Gündem

‘Merhumun şu mısraları hatırıma geliyor’ Başkan Erdoğan yazarımız Karakoç'tan okudu

Başkan Erdoğan'ın DEM Parti heyetini kabul edeceği tarih belli oldu
Başkan Erdoğan'ın DEM Parti heyetini kabul edeceği tarih belli oldu

Gündem

Başkan Erdoğan'ın DEM Parti heyetini kabul edeceği tarih belli oldu

Ankara'da önemli misafir! Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşıladı
Ankara'da önemli misafir! Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşıladı

Gündem

Ankara'da önemli misafir! Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşıladı

5
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

İngiliz uşağı ekosistem

İngiliz başkana Ekremi verin giderken götürsün ana vatanına.

Ersan

Katar in eski pusku ucaklarini neden aliriz acaba
TÜM YORUMLARA GİT ( 5 )

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23