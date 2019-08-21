Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Davutoğlu, beraber tabut taşıdılar

Van'ın Erciş İlçesinde geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Dursun Sultanahmet Camii'nde yapılan törenle son yolculuğuna uğurlandı. İkindi namazının sonrasında başlayan cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'den ayrılarak yeni parti kurması gündemde olan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile siyaset dünyasından çok sayıda kişi katıldı.



Erdoğan ile Davutoğlu'nun tabutu beraber taşıması ise cenazede dikkat çeken görüntü oldu.

ERDOĞAN SERT ÇIKMIŞTI



AK Parti'den ayrılarak yeni parti kuracağı iddia edilen Davutoğlu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arasında gerginlik yaşanıyor. Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı bir konuşmada yeni parti kuracağı iddia edilen Davutoğlu hakkında 'Bedel ödeyecekler' ifadesini kullanmış, Davutoğlu buna yanıt olarak, "Allahım bu boynu eğdirme. Allah bundan sonra da eğdirmesin. Kimsenin önünde eğdirmesin. Baskı yapanların, tehdit edenlerin, bize 'bedel ödeyecekler' diyenlerin önünde de eğdirmesin. Biz bedelleri, dedelerimizin seferberliklerinden ödeye ödeye gelmiş bir nesiliz" demişti.