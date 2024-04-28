Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bir vatandaş arasındaki sigara diyaloğu güldürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Üsküdar'da bir akaryakıt istasyonunu ziyaret etti. Erdoğan, ziyaretinde bir vatandaştan sigarayı bırakmasını istedi.

Erdoğan, vatandaşa "'Bıraktım' diyeceksin ve şu anda bırakacaksın. 'Bıraktım' diyor musun?" derken, vatandaş da "Diyemiyorum" cevabını verdi.

Erdoğan, "Niye diyemiyorsun?" derken vatandaş "Bitirmem lazım kafamda" dedi. Erdoğan ise "Kafanda bitir. Cumhurbaşkanı'nın huzurunda... Cumhurbaşkanı'n sana böyle bir tavsiyede bulundu. 'Sigarayı bıraktım' diyeceksin, bırakacaksın. Anlık mesele" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, konuşmasın sonunda vatandaştan sigara paketini de aldı.