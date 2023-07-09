Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden'dan kritik görüşme
Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Ukrayna'nın NATO'daki yeri, İsveç'in NATO üyeliği süreci ve Türkiye'nin AB'ye üyelik süreci ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden 11-12 Temmuz'da yapılacak olan NATO Liderler Zirvesi öncesi telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Ukrayna ve İsveç ele alındı
İki liderin görüşmesinde Ukrayna'nın NATO'daki yeri ve İsveç'in NATO üyeliği ve Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) tam üyelik süreci masaya yatırıldı.
F-16'lar bağımsız ele alınıyor
Erdoğan'ın, Biden’a F-16 talebindeki desteği için teşekkür ederken; İsveç’in NATO üyeliğinin ve F-16’ların birbirinden bağımsız olduğunu söylediği belirtildi.