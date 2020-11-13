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Aktüel Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatan topraklarına gözünü dikenlerden milletimizi birbirine düşman etmeye çalışanlara kadar tüm şer senaryolar tedavüle sokulmuştur."
Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatan topraklarına gözünü dikenlerden milletimizi birbirine düşman etmeye çalışanlara kadar tüm şer senaryolar tedavüle sokulmuştur."

Yeniakit Publisher
2020-11-13 15:36:14 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatan topraklarına gözünü dikenlerden milletimizi birbirine düşman etmeye çalışanlara kadar tüm şer senaryolar tedavüle sokulmuştur."
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