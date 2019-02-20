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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Varank’ın gençlerle buluşmasına telefonla bağlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımıyla Adana’da gerçekleştirilen programa telefonla bağlandı.

20 Şubat 2019 Çarşamba 11:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Varank’ın gençlerle buluşmasına telefonla bağlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımıyla Adana’da gerçekleştirilen programa telefonla bağlandı. Cumhur İttifakı’nın önemine işaret eden Erdoğan, "Cumhur İttifakı Adana’dan çok güçlü bir şekilde inşallah başarıyla çıkması halinde de bu zillet ittifakına, illet ittifakına büyük bir ders olacaktır" dedi.


AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ile Adana Gençlik Kolları İl Başkanlığının Adana Yüreğir Kültür Merkezi’nde düzenlediği "Genç Kürsü" programı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımıyla gerçekleşti. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, programa telefonla bağlanarak gençlere seslendi. 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerin önemini vurgulayan Erdoğan, "Neticeleri taçlandırırsanız 31 Mart çok daha farklı olacaktır. Cumhur İttifakı ise Adana’dan çok güçlü bir şekilde inşallah başarıyla çıkması halinde de bu zillet ittifakına, illet ittifakına büyük bir ders olacaktır. Öncelikle sizin ortaya koyacağınız iradeyi çok önemsiyorum. Bu milli iradenin Adana’daki özellikle AK Gençlik olarak ortaya koyacağınız performansla şahlanacaktır. Buna hazır mısınız? Durmak yok yola devam diyor muyuz? Kapı kapı dolaşıyor muyuz, genç arkadaşlarımıza ulaşıyor muyuz? Türkiye genelinde 1 milyon, 18 yaşı yakalamış olan genç bu seçimde oy kullanacak unutmayın. Oy verecek gençlerin üzerinde AK Gençlik olarak yapacağınız çalışmayı çok önemsiyorum" ifadelerini kullandı.


Erdoğan’ın telefon konuşması gençlerde büyük bir coşkuya sebep oldu.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 11:50
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