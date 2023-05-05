Cumhurbaşkanı Erdoğan Van'da açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs öncesi miting turunu sürdürüyor. Erdoğan Van Beşyol Meydanı'nda on binlerce vatandaşa hitap ediyor.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Sevgili Vanlılar, başımın tacı kıymetli hanımefendiler, geleceğimizi teminatı değerli gençler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Bugün yine Van'dayız. Son gelişimizde sizinle kucaklaşmıştık. Van sadece ülkemizin yükselen yıldızı değil, aynı zamanda bölgesinde ve dünyada yükselen bir şehir haline geldi.

Biz her şeyden önce Van'ı terör örgütünün tasallutundan kurtardık. Hem bu şehirde yaşayan insanların hem buraya gelen ziyaretçilerin huzur içinde hayatını sürdürebileceği bir iklim inşa ettik.

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Kardeşlerim devletinize güvenin. Bize güvenin. Huzurunuza hatta namusunuza göz diken terör örgütü bir daha size erişemeyecek.

Kardeşlerim Van depremini hatırlıyorsunuz demi. O zaman Belediye Başkanı kimdi? Malum HDP'li. O zaman Van'ın susuzluğu ile ilgili bir adım atmadı.

Ne dedi gelsin devlet yapsın. Ben o zaman DSİ'yi görevlendirdim. Biz Van'ın susuzluğunu giderdik.

Edremit'i Edremit biz yaptık. Erciş'i Erciş biz yaptık. Van Gölü demiyorum Van denizinin kıyısını biz yaptık.

Nerede belediye. Belediye başkanı neden görevini yapmadı. Hani bunlar benim Kürt kardeşlerimi seviyordu. Bunlara inanıyor musunuz? Değerli kardeşlerim Türk'üyle Kürt'üyle biz yaratılanı yardandan ötürü sevdik. Bizim dinimizde Türk, Kürt, Arap şu bu yok.

Biz sadece Allah için seviyoruz. Kürt kardeşlerimi de aynı anlayışla seviyoruz.

Bundan sonra Gabar terörle anılmayacak, bundan sonra Gabar, o bölgede ayrı bir petrol zenginliğiyle anılacak.

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