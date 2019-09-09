Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı: Teşkilatlara kaliteli isimleri yazın

Sezai Erhan yeniakit.com.tr

AK Parti'de kongre süreciyle birlikte değişim süreci de başlıyor. 7 Ekim'de başlayacak olağan kongre takvimine göre, 7 Kasım'da belde kongreleri başlayacak. 29 Aralık'ta sona ermesi planlanan belde kongrelerinin ardından 11 Ocak'ta ilçe kongreleri başlayıp, 26 Nisan'da sona erecek. İl kongreleri ise 1 Haziran'da başlayacak ve 27 Eylül 2020'ye kadar tüm kongreler tamamlanmış olacak.

Davutoğlu ve Babacan’a yakın isimler çizilecek

AK Partili üst düzey bir ismin verdiği bilgiye göre; Kongrenin teması gelenek vefa ve yenilik olacak. Özellikle ana kademelerde yeni parti kurma çalışmalarını sürdüren Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’na yakın isimlere asla yer verilmeyecek. Kongrelere ve parti binalarına Davutoğlu, Babacan ve ekibinin katılmasına izin verilmeyecek.

Dokuyla uyuşmayan isimler silinecek

Mevcut teşkilatların en az yüzde 50’si değişecek. Partinin dokusuyla uyuşmayan kişilerin üstü çizilecek. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, teşkilatlara kaliteli, dava bilincine sahip, partinin dokusuyla uyuşacak isimlerin yazılması talimatını verdi.