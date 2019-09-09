0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı: Teşkilatlara kaliteli isimleri yazın

AK Parti’de kongre takvimi 7 Ekim’de işlemeye başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, teşkilatlara kaliteli, dava bilincine sahip, partinin dokusuyla uyuşacak isimlerin yazılması talimatını verdi.

09 Eylül 2019 Pazartesi 15:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı: Teşkilatlara kaliteli isimleri yazın

 Sezai Erhan  yeniakit.com.tr 

AK Parti'de kongre süreciyle birlikte değişim süreci de başlıyor. 7 Ekim'de başlayacak olağan kongre takvimine göre, 7 Kasım'da belde kongreleri başlayacak. 29 Aralık'ta sona ermesi planlanan belde kongrelerinin ardından 11 Ocak'ta ilçe kongreleri başlayıp, 26 Nisan'da sona erecek. İl kongreleri ise 1 Haziran'da başlayacak ve 27 Eylül 2020'ye kadar tüm kongreler tamamlanmış olacak.

Davutoğlu ve Babacan’a yakın isimler çizilecek

AK Partili üst düzey bir ismin verdiği bilgiye göre; Kongrenin teması gelenek vefa ve yenilik olacak. Özellikle ana kademelerde yeni parti kurma çalışmalarını sürdüren Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’na yakın isimlere asla yer verilmeyecek. Kongrelere ve parti binalarına Davutoğlu, Babacan ve ekibinin katılmasına izin verilmeyecek.

Dokuyla uyuşmayan isimler silinecek

Mevcut teşkilatların en az yüzde 50’si değişecek. Partinin dokusuyla uyuşmayan kişilerin üstü çizilecek. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, teşkilatlara kaliteli, dava bilincine sahip, partinin dokusuyla uyuşacak isimlerin yazılması talimatını verdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 15:32
  1. AK Parti
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Ali Babacan
  4. Ahmet Davutoğlu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Özbekistan heyeti Nevşehir Belediyesini ziyaret etti
    1. Özbekistan heyeti Nevşehir..
    2. Zil çaldı, şoförler kurban keserek..
    3. Turkcell’li yüzücüler engelleri aşmak..
    4. Kaymakam Kaya ve Müdür Çetin..
    5. Akçakoca’ya yapılacak hastane için..
    6. GÜNCELLEME - Beyoğlu'ndaki cinayet
    7. 23 yaşındaki Halit Ayar’ın İstiklal..
    8. Rusya, Moğolistan üzerinden Çin'e gaz..
    9. Kuveyt Türk'te QR kodla hesaptan ödeme..
    10. Kars'ta çalınan büyükbaş hayvanlar..
    11. ABD'den Türkiye'ye yaptırım açıklaması
    12. AB, Kırım'daki Rus yerel seçimlerini..
    13. Devrek’te CHP’nin kuruluş yıl dönümü
    14. Semen Altman: "Türkiye karşısında..
    15. Mustafa Kemal'li kutlama mesajı..
    16. Şanlıurfa’da kaçakçılık operasyonu: 1..
    17. Şehzadeler’de 09.09.2019 yoğunluğu
    18. Malatya’da 1 kişi otomobil yanında ölü..
    19. Romanya, Maltepe Tiyatro Festivali'ne..
    20. OGM sözleşmeli personel alım başvuru..
    21. Yaz kursları kapanış töreniyle sona..
    22. Cammu Keşmir'de gazetecilerin işlerini..
    23. Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı:..
    24. Binbaşı Demir’den son koşu, son adım,..
    25. Avukat eşini öldüren doktor hakkındaki..
    26. Nikahta 9’un 9’unu tutturdular
    27. Osmaniye'de trafik kazası: 3 ölü, 4..
    28. Karesi’de satranç heyecanı yaşandı
    29. 33’üncü Geleneksel Tepreş Şenlikleri
    30. Bomba anket sonrası Melih Gökçek'ten..
    Davutoğlu cephesinden flaş açıklama: Aklını AK Parti düşmanlığında sakatlamış bazı...
    Davutoğlu cephesinden flaş açıklama: Aklını AK Parti düşmanlığında sakatlamış bazı...
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!