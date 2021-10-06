Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üniversitelerimizi terörist kılıklılara bırakamayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup toplantısında konuştu. Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan provokasyona da değindi.

Avrupa'daki üniversitelerde bu tipleri 1 saat bile barındırmazlar'

"Kendi hocalarına bile saygısı olmayan bu tipleri biz öğrenci olarak kabul etmiyoruz." diyen Erdoğan, "Avrupa'da Amerika'da bu tiplerin hiçbirini bir gün bile üniversitede barındırmazlar. Biz de ise sırf hükümete sıkıntı çıkartıyorlar diye bu saygısız, sevgisiz, kötü niyetli adeta terörist tiplere arka çıkılıyor. İnşallah bu sorunları da kendi mecrası içinde hiç kimsenin hakkına hukukuna halel getirmeden ama kötü niyetlilere meydanı bırakmadan en kısa sürede çözeceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı: "Biz üniversitelerimizi terörist kılıklılara bırakamayız. Çok açık ve net söylüyorum. Öğrenci; ilim, irfan, hikmet için gelecek. Bunun dışında asla. Biz bu tür gençleri hocalarımıza teslim etmek suretiyle bu adımları atalım istiyoruz."

Ne olmuştu?

Prof. Dr. Naci İnci rektörlük binasından ayrılırken Boğaziçi Üniversitesi'ndeki bir avuç provokatör, İnci'nin aracının üzerine çıkarak bir süre otomobilin hareket etmesini engelleyerek taşkınlık çıkartmışlardı.