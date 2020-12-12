Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkmenistan'ın, Türk Konseyi'ne dahil olmasını temenni ettiğimizi vurgulamak isterim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan'ın "kalıcı tarafsız ülke" statüsünü kazanması için düzenlenen konferansın 25. yıldönümünü görüntülü mesaj gönderdi.

Türkmenistan'ın kalıcı tarafsızlığının 25. yıl dönümünü kutlayan Erdoğan, bu amaçla düzenlenen konferans vesilesiyle katılımcılarla internet üzerinden dahi olsa bir araya gelmekten çok memnun olduğunu söyledi.

Türkiye, Türkmenistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkeler olmasının yanı sıra, 1995 yılında kalıcı tarafsızlığın tanınması ve Erdoğan'ın 2015 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurul kararını desteklediğini, uluslararası barış politikası çerçevesinde Türkmenistan'ın tarafsızlığı, Birleşmiş Milletler'de güvenlik ve istikrar için, diğer uluslararası kuruluşlarla yapılan çalışmaları yakından takip ettiklerini ve bu alanda işbirliğini sürdürmeye kararlı olduklarını ifade etti.

Sürekli tarafsızlık statüsü temelinde izlenen dış politikanın bölgesel sonuçlarının somut bir şekilde görüldüğünü kaydeden Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkmenistan'ın Afganistan'da kalıcı ve sürdürülebilir barışın tesisine ve 'Asya'nın Kalbi-İstanbul Sürecine' katkısından çok memnunuz. Organizasyonlarla yürüttüğü diyalog süreçlerine aktif katılımını takdir ediyoruz.

Bu vesileyle, Türkmenistan'ın bir an önce Türk Konseyi'ne dahil olmasını temenni ettiğimizi bir kez daha vurgulamak isterim.

Türkmenistan'ın BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda ulaşım, enerji, sanayi, ticaret, sağlık ve çevre alanlarında attığı örnek adımlar sadece Türkmenistan'ın geleceğine değil, bölgeye de ışık tutuyor. Koronavirüs salgınından kaynaklanan zorluklar, Türkmenistan'ın girişimlerini daha da anlamlı hale getiriyor. "

Salgına rağmen iki ülke arasındaki ticaret hacmi arttı

Türkiye ile Türkmenistan arasındaki kardeşlik ilişkilerinin bu kadar uzun ve uzun bir geçmişe sahip olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:

"Karşılıklı saygı, işbirliği ve ortak menfaatlere dayalı bu ilişkiler siyasi, ticari ve ekonomik, eğitimsel, kültürel ve sosyal alanlarda geliştirilmiş ve sürdürülmüştür. Bu yoğun işbirliğinin hukuki temelini oluşturan yüzden fazla anlaşma imzalanmıştır. İlk 9 ayda ikili ticaret hacmimiz geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 arttı Sevgili kardeşim Berdimuhamedov'un maharetli liderliğinde gerçekleştirilen Türkmenistan'ın kalkınma hamlesine Türk firmaları katkı sağladı. 1992 yılından bu yana Türkmenistan'ın değerli desteği ile Aşkabat'ta faaliyet gösteren Ortak Türkmenistan Okulu, kültür ve eğitim alanındaki işbirliğimizin istisnai örneklerinden biridir ve gelecek nesil geleneklerin aktarılması sağlanmaktadır.

İnanıyorum ki salgının hafiflemesi ile Türkmenistan ile mevcut işbirliği mekanizmaları çerçevesinde tekrar ve hızlı bir şekilde görüşmeler yapacağız. Bu vesileyle, ikili ilişkilerimizin güçlenerek derinleşmesine destek veren Kadirli Doğanım, Devlet Başkanı Sayın Berdimuhamedov'a huzurlarınızda tekrar teşekkür ediyorum. Sayın Devlet Başkanı'nın şahsında tüm 'Türkmen Doğanlarıma' en kalbi selamlarımı ve sevgilerimi iletiyorum."