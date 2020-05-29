Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'deki sistemin benzeri yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Sancaktepe'de yapımına başlanan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi, bugün açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan hastanenin açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Son yıllarda yapılan atılımlarla sağlık alanında adeta çağ atlandığını belirten Erdoğan, Türkiye'nin sağlık turizminin de merkezi olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Koronavirüs salgınında kaybettiğimiz tüm hocalarımız ve vatandaşlarımızla birlikte Feriha Öz hocamıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ülkemize hizmet eden hiç kimseyi unutmayız. Bunun için buraya Prof. Dr. Feriha Öz, Yeşilköy'deki hastaneye de Prof. Dr. Murat Dilmener ismini verdik. Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun adını da Okmeydanı'ndaki şehir hastanesine verdik. Aynı şekilde Hadımköy'deki hastaneye de Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş'un ismini vererek vefamızı gösterdik.

Türkiye sağlık turizminde önce çıkacak

Sağlık çalışanlarımızın her birine şükranlarımızı sunuyoruz. Bu hastanenin ülkemize kazandırılmasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Dünyada pek çok ülkede salgın nedeniyle, sağlık sisteminin çöktüğü bir dönemde hem mevcut imkanlarını kullanarak, hem de yeni imkanlar üreterek farklı bir konuma gelmiştir. Bu hastanemizi 2 ay gibi kısa sürede tamamladık.

Uluslararası herhangi bir hasta buraya gelmek istediğinde pist var, yürüme mesafesinde hastaneye gelecek. Aynısı Yeşilköy için geçerli. Tedavi bitti, yine uçağıyla gitmesi gereken yere gidecek. İster ulusal, ister uluslararası hepsine hazır. Sağlıkta, sağlık turizmini hedefliyoruz. Türkiye'nin sağlık alanında geldiği seviyenin en somut örneği olan bu hastanelerimiz, şifayı ülkemizde arayan herkese hizmet verecektir. Geçtiğimiz yıl 750 bine yaklaşan yabancı hasta sayısının katlanarak artmasını bekliyoruz.

Türkiye sağlıkta çağ atladı

Şu an itibariyle 190'ı aşkın ülkeden talepler geldi, 90'ı aşkın ülkeye her türlü sağlık ürünlerini gönderdik. Burada nazlanmadık. Bir başka adım son 18 yılda inşa ettiğimiz bin 576 hastane, 1 milyon 100 bine yaklaşan sağlık çalışanı seviyesine biz, hocalarımızın gayretleri ve altyapıyla ulaştık. 48 olan MR sayısını 906'ya, 323 olan tomogtafi sayısını bin 210'a, 889 olan yoğun bakım yatağını 40 bine, 618 ambulansı 5 bin 382'ye çıkarmamış olsaydık, bu başarıyı gösteremezdik. Şehir hastanelerinin yüksek kapasitelerinin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. 16 binin üzerindeki 11 şehir hastanemizin herbirini dünya çapında inşa ettik.

Dünyanın başka yerinde bu sistem yok

Tıpta biz fiziki mekanları hazırlıyoruz ama hocaları ise siz yetiştirecek. Bunu ne kadar başarırsak, inanıyorum ki bu hastanelere gelen hastalarımız da orada gördükleri kabiliyetli hocalarımızla şifa bulacak. Dünyanın en kapsamlı ve en düşük maliyetli genel sağlık sigortasının önemi salgın sürecinde daha iyi anlaşıldı. ABD, Rusya çözemedi işi, hepsi sıkıntıda. Bizden destek istediler, biz de her yere gönderdik. Serbest ve ücretli çalışanlar makul prim ödemeleriyle sistemde yer alıyor. Aylık 88 lira ödeyerek GSS'ye dahil olabiliyor. Teşhisin, tedavinin, ilacın tamamı GSS kapsamına girdiği için vatandaşlarımız sıkıntı yaşamıyor. Diğer ülkelerde böyle bir sistem yok. Salgın döneminden sonra hem sağlık tesislerimiz, hem GSS daha çok ilgi çekecektir.

Darbe tartışmaları

Türkiye son 2 asır boyunca bir uçtan bir uca savrulurken tarihi fırsatları kaçırmıştır. Ülkemizin bu savrulmalarının sürmesini isteyenler darbelerden vesayetlere kadar malzeme bulmakta zorlanmamıştır. Milletimiz istiklali ve istikbalinden ümidini kesmemiştir. Milletimizin 18 yıldır gerektiğinde canı pahasında yanımızda yer alması da bu mücadelenin devamıdır. Türkiye'de yaşanan her hadisenin gerisinde bu büyük fotoğrafı görmek gerekiyor. Ülkemiz her alanda hedeflerine doğru ilerlediği bir çizgiye oturmuştur.

Biz burada 1008 odalı hastaneyi yaptık. Ama biz Rönesans gibi bir firma bulursak, burada şehir hastanesi yapabiliriz. Şimdilik acil ihtiyacımız yok. Bir asır önce hasta adam yaftasıyla tarihe gömülmek istenen bir milletinin takip edilmesi bunun en yalın göstergesidir. Ülkemize yapacak daha çok hizmetlerimiz var. Türkiye'yi mutlaka 2023 hedeflerine ulaştıracağız."