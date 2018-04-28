Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye yeni bir döneme giriyor
AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Kongresi öncesi halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Önümüzde yeni bir dönem var. 24 Haziran, inşallah bu seçimler Türkiye'nin bir kırılma noktasıdır ve Türkiye yeni bir döneme giriyor.' dedi.28 Nisan 2018 Cumartesi 11:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;
Önümüzde yeni bir dönem var. 24 Haziran, inşallah bu seçimler Türkiye'nin bir kırılma noktasıdır ve Türkiye yeni bir döneme giriyor. Bu yeni bir dönemle ilgili bütün altyapı hazırlıklarımız tamam. Biz her an hazırız ama muhalefet hala adayını belirleyemedi. Birbirlerine girdiler. Ne yaptıkları, ne yapacakları belli değil.
- 24 Haziran sandıkta demokratik tokadın atıldığı gün olacak.
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