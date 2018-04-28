Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye yeni bir döneme giriyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

Önümüzde yeni bir dönem var. 24 Haziran, inşallah bu seçimler Türkiye'nin bir kırılma noktasıdır ve Türkiye yeni bir döneme giriyor. Bu yeni bir dönemle ilgili bütün altyapı hazırlıklarımız tamam. Biz her an hazırız ama muhalefet hala adayını belirleyemedi. Birbirlerine girdiler. Ne yaptıkları, ne yapacakları belli değil.

- 24 Haziran sandıkta demokratik tokadın atıldığı gün olacak.