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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye dönüm noktasındadır

Partisinin İstanbul İl Gençlik Kolları Kongresi öncesi konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile dönüm noktasında olduğunu söyledi.

29 Nisan 2018 Pazar 11:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye dönüm noktasındadır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Kongresi öncesi konuştu. Erdoğan, Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile dönüm noktasında olduğunu söyledi.

Erdoğan'ın sözlerinden satır başları:

"Bu aralar malum Türkiye'de terörle mücadelemizi başarılı bir şekilde sürdürüyoruz. Şu anda Afrin'de etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 4500'e doğru ilerliyor. Kuzey Irak'ta 300'e yakın terörist etkisiz hale getirildi. Mehmetçiğimiz aldığı ilanla yola kararlılıkla yürüyor.

Gençler, özellikle lise son sınıflardan üniversitedeki arkadaşlarınızdan hepsiyle özellikle kucaklaşacaksınız. Hepsine bildiklerinizi anlatacaksınız. Bu heyecan daim olsun, bu heyecan devam olsun. Bu heyecanla tüm Türkiye gençliğini ayağa kaldıracaksınız.

Haber Tarihi: 29 Nisan 2018 Pazar 11:52
  1. İstanbul
  2. Recep Tayyip Erdoğan

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