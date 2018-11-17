Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye azgın azınlığın oyunlarına gelmez!

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir'de Millet Bahçeleri Açılış Töreni'nde konuştu.

Türkiye azgın azınlığın oyunlarıyla sarsılmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz tek parti devrinden beri milleti aşağılayan, küçümseyen, hakaret eden, kendi marjinal yaklaşımlarını topluma dayatmak isteyen azgın azınlığın oyunlarıyla sarsılacak bir ülke değiliz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu oyununa gelmedik ve gelmeyeceğiz." diye konuştu.

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