Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye azgın azınlığın oyunlarına gelmez!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz tek parti devrinden beri milleti aşağılayan, küçümseyen, hakaret eden, kendi marjinal yaklaşımlarını topluma dayatmak isteyen azgın azınlığın oyunlarıyla sarsılacak bir ülke değiliz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu oyununa gelmedik ve gelmeyeceğiz." dedi.17 Kasım 2018 Cumartesi 15:48
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir'de Millet Bahçeleri Açılış Töreni'nde konuştu.
Türkiye azgın azınlığın oyunlarıyla sarsılmaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz tek parti devrinden beri milleti aşağılayan, küçümseyen, hakaret eden, kendi marjinal yaklaşımlarını topluma dayatmak isteyen azgın azınlığın oyunlarıyla sarsılacak bir ülke değiliz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu oyununa gelmedik ve gelmeyeceğiz." diye konuştu.
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