Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm vatandaşlarımı aşılarını yaptırmaya davet ediyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm vatandaşlarımı aşılarını yaptırarak Kovid-19'la mücadelemize güç katmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün 100 milyon doz aşı sayısına ulaştık. Yerli aşımız TURKOVAC'ın da yaygın kullanımıyla inşallah bu musibeti bir an evvel ülkemizin başından defedeceğiz." dedi.
Erdoğan, "Tüm vatandaşlarımı aşılarını yaptırarak Kovid-19'la mücadelemize güç katmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.