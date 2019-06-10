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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TFF Başkanı Nihat Özdemir ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TFF Başkanı Nihat Özdemir ile A Milli Takımımızın İzlanda’nın Keflavik Uluslararası Havalimanı’nda maruz kaldığı kötü davranışlar ve yaşanan olaylarla ile ilgili bir görüşme yaptı.

10 Haziran 2019 Pazartesi 13:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TFF Başkanı Nihat Özdemir ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TFF Başkanı Nihat Özdemir ile A Milli Takımımızın İzlanda’nın Keflavik Uluslararası Havalimanı’nda maruz kaldığı kötü davranışlar ve yaşanan olaylarla ile ilgili bir görüşme yaptı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonla aradığı Nihat Özdemir’e konuyla ilgili devletimizin her türlü girişimi yaptığını ve gerekli tedbirlerin alındığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nihat Özdemir’den "Şenol Güneş hocamız ve futbolcularımız morallerini yüksek tutsunlar. Türk halkı onların yanında" mesajını teknik heyet ve takıma iletmesini istedi.


TFF Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Takımımıza destekleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerini sundu.


Ayrıca Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu da bir heyet ile, Türkiye Futbol Federasyonu ve A Milli Takımızın yanında olduğunu göstermek için bugün İzlanda’ya giderek yarın oynanacak maçta Ay-Yıldızlılara destek olacak.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 13:48
  1. doğa

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