Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütlerinin eteklerinin altına girip medet umuyorlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da 897 Afet Konutu Temel Atma ve 659 Konut, 61 Dükkan Anahtar Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulundu. 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine ilişkin önemli mesajlar veren ve muhalefete tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seçim kirli pazarlıklarla kazanılmıyor, seçim önce milletin kalbinde sonra sandıkta kazanılır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları:

'Bu ne muhteşem katılım'

"Sevgili Şanlıurfalılar, başımızın tacı kıymetli hanımefendiler, geleceğimizin teminatı değerl igenç kardeşlerim. Sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Hatır, gönül, vefa bilen, kıymet bilen Urfa'nın tüm ilçelerindeki kardeşlerime buradan selamlarımı gönderiyorum. Bu ne muhteşem katılım. Havalimanından buraya ancak 1 saatte gelebildik. Kardeşlerim bu muhabbeti ben inanıyorum ki 14 Mayıs'ta siz farklı bir bayrama çevireceksiniz. Artık elveda demeye hazırlandığımız Ramazan-ı Şerifinizi kutluyor, bin aydan daha değerli Kadir Gece'nizi mübarek olsun diyorum. Bayramın tüm İslam alemine huzur getirmesini ve feraha vesile olmasını diliyorum."

"Urfa'yı anlamak için, Türkiye, Kürdüyle, Arabıyla bu ülkenin tüm renkleriyle kucaklaşmak gerekir. Biz toprağının her karışıyla ona 'Şanlı' unvanını veren bereketiyle seviyoruz. Urfa, türküleriyle, gazelleriyle anlatan, söyleyen, söyleten bir şehirdir. Sizlerle gurur duyuyorum. Sevgili Urfalılar, bu şehri Bekçi Bakır, Tenekeci Mahmut, Kazancı Bedih söyler, ne diyor Urfalı Nami, 'Gonca gülsün gül açılsın, zul feryat eylesin, sen sus Gülşen de yarim söylesin.' İnşallah 14 Mayıs'ta herkes susacak, Şanlıurfa konuşacak. 14 Mayıs'ta Şanlıurfa öyle bir konuşacak ki tüm başlar buraya dönecek, tüm gözler burayı takip edecek. Bizim Şanlıurfa'yla aramızda gönülden gönüle giden kimsenin anlayamayacağı kadar güçlü bir bağ vardır. Şimdi Şanlıurfa'dan öyle bir ses verin ki bu muhabbeti duymayan kalmasın. Şanlıurfa; 14 Mayıs'ta çocuklarımızın geleceğine, 21 yıllık kazanımlarımızı daha da ileri taşıyor muyuz, Türkiye Yüzyılı'nın inşası için Bismillah diyor muyuz, Türkiye Yüzyılı için yola devam diyor muyuz? Rabbim hepinizden razı olsun."

'650 bin konut inşa edeceğiz'

"Değerli kardeşlerim ülkemiz 6 Şubat'ta tarihinin en geniş alanında yaşadığı şiddetli depremler yaşadı. Asıl büyük yıkım Hatay, Malatya, Adıyaman ve Gaziantep'in iki ilçesinde yaşandığı bu depremlerden etkilenen illerden birisi de Şanlıurfa'ydı. Şanlıujrfa 12 bin 728 binadaki 22 bin 464 bölüm bu depremde kullanılamaz hale geldi. Bölgede genelinde 311 bin binada 872 bölüme ulaşıyor. Deprem haberini alır almaz devleti ve milletiyle tüm imkanlarımızı bu bölgeye taşıdık. Arama kurtarma faaliyetleri, gıdadan giyeceğe, enkaz kaldırma çalışmaları derken afet konutlarının yapım safhasına da geldik. Öncelikle depremde hayatını kaybeden 50 binin üzerindeki insanımıza bir kez daha Allah'tan rahmet yakınlarına sabırlar diliyorum. Deprem, sel gibi külfetlerine de katlanmak zorundayız. Şanlıurfa depremin ardından bir de sel felaketiyle imtihan oldu. Sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza da Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ölenleri geri getirmek elimizde değil, ama yaralarını sarmak boynumuzun borcudur. Şimdiden kalıcı konutların inşaatları yükselmeye başladı. 319 bin bir yıl içinde olmak üzere 650 bin konut yaparak deprem bölgelerimizi ayağa kaldıracağız. Hatta bayramda inşaatı tamamlanan ilk köy evlerimizi hak sahiplerine teslim edeceğiz. Dünyada bu çapta bir felaketten 2 buçuk ay geçtikten sonra vatandaşlarımızı yuvalarına kavuşturabilecek başka bir devlet yok, yönetim de yok. Çünkü bu millete aşkla bağlıyız. Bu millete hizmet etmeyi şereflerin en büyüğü olarak görüyoruz. Bu milletin derdiyle dertlenmeyi hayatımızın merkezine koyuyoruz. Bu hissiyat ve şevkle 21 yılda ülkemize asırlık demokrasi ve kalkınma kazandırdık. Bu sayede yaşanan tüm felaketlerin izlerini rekor sürede silmeye başardık. Bilim insanlarınca 'küçük kıyamet' olarak tabir edilen depremin altında kalmadık. Depremde yıkılan şehirlerimizi ayağa kaldırırken konut yapmakla kalmıyoruz, okuluyla, parkıyla, işyeriyle adeta yeni bir şehir inşa ediyoruz. Şanlıurfa'da toplamda 11 bin ev yaparak depremzedelerimizi yuvalarımıza kavuşturacağız. Şehir merkezindeki konutları zemin hariç 4 kat, köyevlerimizi ise tek kat olarak yapacağız. Her gün binlerce konutun sözleşmesi yapılıyor, inşaasına başlanıyor. Yeni konut projelerimizin temellerini atıyor, daha önce tamamlananların anahtarlarını da teslim ediyoruz."

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'Varsınlar PKK'sından FETÖ'suna, tüm terör örgütlerinin eteklerinin altına girip onlarda medet umsunlar'

"Aralarındaki fay hatlarıyla baş edemeyip kafa göz birbirine girenlerin 14 milyonun hayatını etkileyen felaketin üstesinden gelmesi mümkün değil. Onları kendi hallerine bırakın. Varsınlar kendi kendilerine koalisyonculuk oynayıp, makam millet dağıtsınlar. Varsınlar PKK'sından FETÖ'suna, tüm terör örgütlerinin eteklerinin altına girip onlarda medet umsunlar. Yasin Börü'nün, gezi olaylarının, eli kanlı katillerini serbest bırakma sözü versinler. Biz milletimizle birlikte kendi işimize bakacağız. Kendi geleceğimize bakacağız. Zaten ülkemizde öyle bir muhalefet var ki başka kimseye gerek yok. Kendi kendileriyle yeteri kadar uğraşıyorlar. Neredeyse 30 yılı bulan yöneticilik hayatımızda milletimizin üstünde güç olmadığı gördük, vesayet ortaklarına da gösterdik. Seçim sosyal medya mecralarında, dört duvar arasındaki gizli kirli pazarlıklarla kazanılmıyor. Seçim sandıkta kazanılıyor."

'Evlatlarınızın istikbalini kime emanet edeceksiniz?'

"Adayları gördünüz mü? Adayları bugüne kadar yaptıklarıyla kantara çektiniz mi? Adayları ülkeye ve millete yapacakları hizmete vizyonlarıyla ölçüp biçtiniz mi? Gözünüzün nuru evlatlarınızın istikbalini kime emanet edeceksiniz? Hayallerinizi hayata geçirmek için ülkenin yönetimini kime teslim etmek istersiniz? Ülkenin asker, diplomatik dünyada hak ettiği yeri almak için kime teslim edeceksiniz? Türkiye Yüzyılı'nı kime emanet edersiniz? Bu sorulara aklı ve vicdanıyla cevap verenlerin yanı bu kardeşinizin yanı ve Cumhur İttifakı olacaktır. Bu ülkenin geçtiğimiz 21 yıldaki tüm meselelerini nasıl biz çözdüysek, bugünkü meselelerin çözüm adresi yine biziz. Ötekiler sadece sıkıntıları biliyor. Biz ise hem sıkıntıları hem çözüm yollarını biliyoruz. Biz iktidarın ve milletin hayrı için nasıl kullanılacağını biliyoruz. Şu güzelim Şanlıurfa Havalimanı'nı kimler yaptı? Bu güzelim yolları kimler yaptı? kardeşlerim Harran Üniversitesi'ni kim yaptı? Yaparsa Erdoğan yapar. Ötekiler sadece konuşmayı bilir. Biz ise söylediklerimizi namus borcu biliriz. Hayat pahalılığı olmak üzere ekonomik sıkıntıları yine biz çözeceğiz. Milli gelirimizi 21 yılda 3 bin 600 dolardan 10 bin 600 dolara nasıl çıkarttıysak, her bir insanın hayal ettiği refah seviyesine ulaştırmayı da biz yapacağız. Türkiye küresel krizleri sadece başarıyla göğüslemekle kalmıyor fırsata dönüştürecek programlarda uyguluyor."

'Onlar temel atamaz'

"Bu Bay Bay Kemal'in temellerine benzemez ha... Onlar ancak musluk çevirirler, temel atamazlar."