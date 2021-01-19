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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan Telegram ve BiP uygulamasından bugünkü mesaisini paylaştı
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan Telegram ve BiP uygulamasından bugünkü mesaisini paylaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Telegram ve BiP kanallarından bugünkü mesaisini paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-01-19 09:43:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan Telegram ve BiP uygulamasından bugünkü mesaisini paylaştı

"Günaydın kıymetli kardeşim" ifadesiyle mesajına başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bugün salgın sebebiyle alınan önlemlere riayet ederek gerçekleştirdiğimiz il kongrelerimize, Düzce, Çorum, Amasya, Bartın ve Karabük ile devam edeceğiz. Öğleden sonra saat 13.30'da bu illerimize İstanbul'dan bir canlı bağlantı gerçekleştireceğim. Akşam üstü 17.30'da Darüşşafaka Yönetim Kuruluyla bir araya gelerek inşallah bugünkü resmi programlarımızı tamamlayacağız."

Erdoğan, mesajını "Sizi en kalbi duygularımla selamlıyor, bereketli, huzurlu ve sağlıklı bir gün geçirmenizi diliyorum." temennisiyle tamamladı.

 

 

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