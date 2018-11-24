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Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonda ipucu verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı arayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Belediye başkan adayı ile ilgili ipucu vererek "Siz zaten kim olduğunu biliyorsunuz" ifadelerini kullandı.

24 Kasım 2018 Cumartesi 10:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonda ipucu verdi

Bir dizi ziyaret nedeniyle Gaziantep'te bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, AK Parti İl Başkanlığı binasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonla görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bak 4.5 ay kaldı. 4.5 ay sonra orada yeni bir dönem başlayacak, ona göre" dedi.
Coşkunun ardından konuşmasına devam eden Erdoğan, "İnşallah yarın zaten Gaziantep adayını açıklayacağız. Sizler biliyorsunuzdur" ifadesini kullandı.
Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Adalet Bakanı Gül ise, "Sayın Cumhurbaşkanım, az önce Gaziantep'i inşallah seçim akşamı Türkiye'de ilk üç arasına koymak üzere söz verdik efendim" diye konuştu.

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 10:32
  1. Gaziantep
  2. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
  3. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül
  4. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  5. fatma şahin

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