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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST'te duyurdu! Türkiye'nin ilk uzay yolcuları Alper Gezer Avcı ve Cihangir Atasever
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST'te duyurdu! Türkiye'nin ilk uzay yolcuları Alper Gezer Avcı ve Cihangir Atasever

Yeniakit Publisher
2023-04-29 13:06:00 - 2023-04-29 13:12:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST'te duyurdu! Türkiye'nin ilk uzay yolcuları Alper Gezer Avcı ve Cihangir Atasever

İstanbul'da düzenlenen TEKNOFEST'te katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilk uzay yolcularını açıkladı.

İstanbul'da düzenlenen TEKNOFEST'te katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilk uzay yolcularını açıkladı.

Müthiş haberi duyuran Erdoğan'ın açıklamalarına göre; Türkiye'nin ilk uzay yolcuları Alper Gezer Avcı ve Cihangir Atasever oldu.

Avcı uzaya gidecek, Atasever ise yedek.

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Erdoğan TEKNOFEST'te duyurdu! Türkiye'nin ilk uzay yolcuları Alper Gezer Avcı ve Cihangir Atasever

Gündem

Erdoğan TEKNOFEST'te duyurdu! Türkiye'nin ilk uzay yolcuları Alper Gezer Avcı ve Cihangir Atasever

 

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