Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST'te duyurdu! Türkiye'nin ilk uzay yolcuları Alper Gezer Avcı ve Cihangir Atasever
İstanbul'da düzenlenen TEKNOFEST'te katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilk uzay yolcularını açıkladı.
İstanbul'da düzenlenen TEKNOFEST'te katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilk uzay yolcularını açıkladı.
Müthiş haberi duyuran Erdoğan'ın açıklamalarına göre; Türkiye'nin ilk uzay yolcuları Alper Gezer Avcı ve Cihangir Atasever oldu.
Avcı uzaya gidecek, Atasever ise yedek.
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