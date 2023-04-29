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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST'te! "Bu milletin öz evladı olduğunu bir kez daha ortaya koydu"
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST'te! "Bu milletin öz evladı olduğunu bir kez daha ortaya koydu"

Yeniakit Publisher
2023-04-29 12:28:00 - 2023-04-29 13:16:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST'te! "Bu milletin öz evladı olduğunu bir kez daha ortaya koydu"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST'te açıklamalarda bulundu. Erdoğan "6 Şubat depremleri sonrasında milletimizin imdadına koşan T3 Vakfı'mızı ve Baykar şirketini tebrik ediyorum. Baykar asrın felaketi karşısında sergilediği örnek duruşla bu milletin öz evladı olduğunu bir kez daha ortaya koydu." dedi.

Türkiye'de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST, ikinci gününde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor. Dünyanın en büyük havacılık festivali, 27 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Erdoğan TOGG ile geldi

Erdoğan, TEKNOFEST alanına Azerbaycan lideri İlham Aliyev ile birlikte Togg'la geldi. Aliyev Togg'u kullanırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ise gençleri selamladı. Daha sonra Başkan Erdoğan ve İlham Aliyev TEKNOFEST sahnesine birlikte çıkarak fotoğraf çekimine katıldı. Libya Başbakanı Dibeybe de TEKNOFEST'e katıldı. Erdoğan TEKNOFEST'te önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST'te açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından ne çıkanlar:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Azerbaycan Cumhurbaşkanı aziz kadeşim İlham Aliyev, Libya Başbakanı kadrdeşim Abdulhamid Dibeybe, sevgili İstanbullular TEKNOFEST'in değerli katılımcıları, kıymetli geçler sizleri en kalbi duygularıml, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Maşallah bu yıl da İstanbul TEKNOFEST bir başka güzel. Buradan sizlerin vasıtasıyla ülkemizin 81 vilayetindeki tüm genç yüreklere selamlarımı gönderiyorum. Gönül coğrafyamızın dört bir yanındaki gençlerimizi, genç kardeşlerimizin tamamını buradan bir kez daha sevgiyle selamlıyorum.

Dünyanın bir numaralı havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. İstanbulumuzun ve Türkiye'nin farklı illerinden TEKNOFEST'e teşrif eden gençlerimize İstanbulumuza hoşgeldiniz diyorum. Azerbaycan Cumhurbaşkanı kıymetli kardeşim ve dostum İlham Aliyev'e katılımlarından dolayı eşleri ile birlikte bilhassa teşekkür ediyorum. Aynı şekilde Libya Başbakanı Dibeybe kardeşime de teşekkür ediyorum. Şöhreti ülkemizin sınırlarının da ötesine taşan TEKNOFEST'in 7'ncisinde sizlerle birlikteyiz. İlkini 2018 yılında düzenlediğimiz TEKNOFEST hamdolsun artık kendi alanında bir markaya dönüştü.

"İstanbul'un ardından Ankara'da yapıyoruz"

Geçen sene Bakü'de can Azerbaycanlı gençlerimizle TEKNOFEST sevincini yaşadık. Samsun'dan Gaziantep'e ülkemizin farklı illerinde teknolojiye, savunma sanayiine, bilime meraklı gençlerimizle bir araya geldik. Bu yılki teknoloji bayramımızın önce İstanbul'da ardından da inşallah Ankara'da yapıyoruz. Milli teknoloji hamlemizin somut örneklerinin sergilendiği TEKNOFEST'in ülkemize, milletimize ve siz gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bizlere bu gurur tablosunu yaşatan T3 Vakfı'na, Bakanlıklarımıza, tüm paydaş kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Yarışmaya katılan dereceye giren, projeleri ile fikirleri ile önümüzde yeni ufuklar açan tüm kardeşlerimizi canı gönülden tebrik ediyorum. Maşallah başvuran takım sayısı her sene katlanarak artıyor. Biliyorsunuz bu etkinliğe 2018 yılında 4 bin 333 başvuru ile bismillah demiştik. Bu yıl 81 il ve 96 ülkeden 333 bin takım, 1 milyon yarışmacı başvurusuna ulaştık.

Yarışma kategori sayısı da 14'ten 41 ana ve 102 alt kategoriye çıktı. Katılımların artması ile birlikte ödül ve teşviklerimizin meblağı da yükseldi. Toplam 4 milyon lira ödül ve destek rakamı ile başlayan süreç, 44 milyon lirayı buldu. Rekorların ve ilklerin festivali olan TEKNOFEST'in başarı çıtasını daha da yukarı taşıyacağına inanıyorum. Bu vesileyle 6 Şubat depremleri sonrasında milletimizin imdadına koşan T3 Vakfı'mızı ve Baykar şirketini tebrik ediyorum. Baykar asrın felaketi karşısında sergilediği örnek duruşla bu milletin öz evladı olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

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Yorumlar

okur

bu İSMAİL SAYMAZ DENEN ADAMIN SIFATI NE BU ADAMLA İLGİLİ NİYE HABER YAPIYORSUNUZ ÜLKEDE BAŞKA İNSAN MI KALMADI HABER Mİ KALMADI?
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