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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Türkiye'den Yunanistan hamlesi
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Türkiye'den Yunanistan hamlesi

Yeniakit Publisher
2023-07-21 18:35:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Türkiye'den Yunanistan hamlesi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye'nin Yunanistan'da devam eden orman yangınlarıyla mücadele için 2 adet amfibik yangın söndürme uçağı ve 1 adet yangın söndürme helikopteri göndereceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü envanterine kayıtlı 2 adet yangın söndürme uçağı ve 1 adet yangın söndürme helikopteri uçuş ekipleriyle birlikte Yunanistan'a gönderilecek.

Etkili manevra kabiliyetlerine sahip amfibik uçaklar ile yerli ve milli imkanlarla üretilen yangın söndürme helikopteri, Yunanistan'daki orman yangınlarına müdahalede komşu ülkede kullanılacak."

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