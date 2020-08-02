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Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi... ''Psikoloji eğitimi'' için rapor hazırlanacak

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün çeşitli uzmanları arayarak psikoloji eğitiminin sorunları hakkında bilgi aldığını ve açıköğretim konusu da dahil olmak üzere rapor hazırlanması için talimat verdiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-08-02 14:46:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi... ''Psikoloji eğitimi'' için rapor hazırlanacak

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün çeşitli uzmanları arayarak psikoloji eğitiminin sorunları hakkında bilgi aldığını ve açıköğretim konusu da dahil olmak üzere rapor hazırlanması için talimat verdiğini duyurdu. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Üniversitesi'nin psikoloji alanı için açıköğretim bölümünü açtığını duyurması sonrası bu konu sosyal medyada çokça tartışılmıştı.

İşte Altun'un o paylaşımı:

Sayın Cumhurbaşkanımız dün çeşitli uzmanları arayarak Psikoloji eğitiminin sorunları hakkında bilgi aldı ve açıköğretim konusu dahil olmak üzere Psikoloji eğitimi hakkında ivedi bir rapor hazırlamaları için Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu'na talimat verdi.

 

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Yorumlar

Cetin

Her işle sayın Cumhurbaşkanı mi ilgilenecek. Hangi bir tarafa yetişecek. Bu tür işlerde talimata gerek kalmadan hemen rapor hazırlanmalı. Ve daha nice işler için.
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Ali kaya

Kardeşim her ilde, her ilçede üniversşte veya bölğmleri var. Açıköğretime gerek kalmadı. Adam, Türkiyede ilk %1' e 2'ye girip bölüm okuyor. Diğeri %70' e girip açıköğretim okuyor. Yata , yata. Üniversitenin ruhunu bilmiyor. Hiç bir hoca görmeden mezun oluyor. Ama %1 ' lik dururke bu % 70-80 likler torpille ile giriyor, Kamuda bile, %1 likler dururken bunlar takdirle müdür, başkan oluyor. Açıköğretim amacından çıktı, ADALETİ ZEDELİYOR.
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