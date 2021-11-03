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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Çirkin paylaşım yapanlar yandı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Çirkin paylaşım yapanlar yandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan avukatı aracılığıyla #ölmüş hashtagine manipülatif nitelikte paylaşım yapanlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-11-03 17:59:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Çirkin paylaşım yapanlar yandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kendisi kastedilerek oluşturulan #ölmüş hashtagine manipülatif nitelikte paylaşım yapanlar hakkında avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verilen dilekçede "Anılan paylaşımlar ile Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik olarak Cumhurbaşkanına hakaret suçu, anılan paylaşımlar ile anılan paylaşımları yapan kullanıcıların tespiti ile failler hakkında soruşturma yürütülerek kamu davası açılmasını talep etme zarureti hasıl olmuştur" denildi.

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