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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tahammülümüz kalmadı, baskın yapacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, patates ve soğan fiyatlarıyla ilgili yaptığı açıklamada "Stok yapıyorlar, aldığımız ihbarlarla depoları basacağız" dedi.

21 Kasım 2018 Çarşamba 15:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tahammülümüz kalmadı, baskın yapacağız

48. Muhtarlar Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, soğanın hastalık nedeniyle depoda çürüdüğü için fiyatının arttığı yönündeki açıklamalara da "Hastalıktan çürüdü diyorlar, siz çürüttünüz depoda" yanıtını verdi.

YERLİ VE MİLLİ YAKLAŞIM

Ekonomide yerli ve milli yaklaşıma uygun adımları kararlılıkla attıklarını vurgulayan Erdoğan "Defalarca talimat vermemize rağmen hala eş değer ürünler arasında yabancı olanın tercih edilmesine tahammülümüz kalmadı" uyarısında bulundu.

'MAKARNA VE BİSKÜVİ İÇİN BUĞDAY İTHAL EDİLİYOR'

Erdoğan, buğday üretiminin tüketimi fazlasıyla karşıladığını, makarna, bisküvi üretmek için buğday ithal edildiğini söyledi.

'DÖVİZ VE FAİZDE AŞAĞI GİDİŞ VAR'

Türkiye'nin ekonomide en sert dalgaların yaşandığı dönemde enerji ve ulaştırmada üç projeyle dünyada yerini aldığını belirten Erdoğan, "Türkiye, 3 küresel proje ile dünya gündeminde yerini almıştır. Bunlardan biri Star Rafineri'nin devreye girmesidir. Petrol ihracatında bize 1.5 milyar tasarruf sağlayacak. Ardından Cumhuriyetimizin 95'inci yılına armağan olan İstanbul Havalimanı'mızı açık. Yılda 200 milyon kapasiteye ulaşacak" dedi.  TürkAkım doğalgaz boru hattı projesinin denizden geçen kısmı için önceki gün tören düzenlendiğini hatırlatan Erdoğan"Dostum Putin ile Türk Akımı projesinin açılışında bir araya geldik" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Döviz ve faiz sürekli aşağıya gidiş var." diye konuştu.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 15:34
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