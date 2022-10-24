Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tabipler Birliği açıklaması
Merakla beklenen kabine toplantısı gerçekleşti. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Pek çok kişi Tabipler Birliği hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ne söylediğini araştırmaya başladı.
24 Kasım Pazartesi günü kabine toplantısı gerçekleşti. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Peki, Tabipler Birliği açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ne söyledi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tabipler Birliği açıklaması
Bakanlarımıza, Tabipler Birliği başta, meslek örgütlerinde yeni bir yapıya geçilmesine yönelik mevzuat çalışmalarının hızlandırılması talimatını verdim. Tabipler Birliği Başkanı ile ilgili yargı harekete geçmiştir. Bu ismin (Türk Tabipleri Birliği) gerekirse yasal düzenlemeyle değiştirilmesini sağlayacağız