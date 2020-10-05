Cumhurbaşkanı Erdoğan Stoltenberg'in yüzüne söyledi: Dayanışmayı zehirliyor
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Stoltenberg'e bazı NATO müttefiklerinin PKK/PYD/YPG ile iş birliği ve FETÖ'yü himayesinin ittifak dayanışmasını zehirlediğini söyledi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yaklaşık 1 saat baş başa görüştü.
Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk de bulundu.
"İttifak dayanışmasını zehirliyor"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stoltenberg'e Türk ve Yunan askeri unsurları arasında kaza, hadise riski azaltılmasına yönelik NATO inisiyatifini desteklediklerini söyleyerek, NATO müttefiklerinin PKK/PYD/YPG ile iş birliği ve FETÖ'yü himayesinin ittifak dayanışmasını zehirlediğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO müttefiklerinin Türkiye ile somut dayanışma sergilemesi gerektiğini kaydetti.
Stoltenberg açıklama yaptı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeleri hakkında bilgi veren NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ile Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz'de askeri ayrıştırma usullerini görüştüklerini, görüşmenin iyi geçtiğini söyledi.