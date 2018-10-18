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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Soydaşlarımızın yanındayız

Başkan Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Dodon ve Gagauz Özerk Yeri Başkanı Vlah ile ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, 'Siz soydaşlarımla hasbihal etmek için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Moldova'nın toprak bütünlüğü bizim için hayati öneme sahiptir. Geçmişte olduğu gibi gelecekte de soydaşlarımızın yanında duracağız.' dedi.

18 Ekim 2018 Perşembe 13:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Soydaşlarımızın yanındayız

Başkan Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Dodon ve Gagauz Özerk Yeri Başkanı Vlah ile ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, 'Siz soydaşlarımla hasbihal etmek için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Moldova'nın toprak bütünlüğü bizim için hayati öneme sahiptir. Geçmişte olduğu gibi gelecekte de soydaşlarımızın yanında duracağız.' dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"16 yıllık başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı dönemimden bir hasretim vardı. Siz soydaşlarımla hasbihal etmek için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Moldova'nın toprak bütünlüğü bizim için hayati öneme sahiptir. Geçmişte olduğu gibi gelecekte de soydaşlarımızın yanında duracağız. Ancak bizim görmek istediğimiz Gagauzya'nın Moldova ile omuz omuza kalkınma çabalarını göstermesidir.

Moldova'nın yanında olmaya devam edeceğiz

TİKA başta olmak üzere resmi kurumlarımız, bakanlıklarımız pek çok projeye imza atacaktır. Moldova'nın kalkınması için elimizden gelen katkıyı yaptık. Bundan sonra da Moldova'nın ve Gagauzya'nın yanında olmaya devam edeceğiz."

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 13:39
  1. Recep Tayyip Erdoğan

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  • yazıYORUMyazıYORUM1 sa önce
    Yakında Moldova dan daırkçı saldırı haberleri gelmeye başlarsa hiç şaşırmam.
Bugünkü Akit

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