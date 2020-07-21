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Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son iki yılda ilk ve ortaöğretimde 2 bin 805 yeni okul, 15 bin yeni derslik inşa ettik, 87 bin 681 öğretmen ataması yaptık."

Yeniakit Publisher
2020-07-21 14:36:49 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son iki yılda ilk ve ortaöğretimde 2 bin 805 yeni okul, 15 bin yeni derslik inşa ettik, 87 bin 681 öğretmen ataması yaptık."
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