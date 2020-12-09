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Spor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şiddetle kınıyorum
Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şiddetle kınıyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, PSG maçındaki ırkçılık skandalına tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-09 00:37:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şiddetle kınıyorum

Temsilcimiz Başakşehir'in deplasmanda PSG ile karşı karşıya geldiği mücadelede yaşanan ırkçılık skandalına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan tepki geldi.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Temsilcimiz Başakşehir’in teknik ekibinden Pierre Webo'ya karşı sarf edilen ırkçı sözleri şiddetle kınıyor, UEFA tarafından gereken adımların atılacağına inanıyorum.

Sporda ve hayatın tüm alanlarında ırkçılığa ve ayrımcılığa kayıtsız şartsız karşıyız."

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Yorumlar

Hamdi Dayı

Biz her gün bu tarz davranışlara hatta daha ağırlarına maruz kalıyorduk avrupada ve çıt yoktu. Sağlık olsun.
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Turk

Fark yememek için siyasi takkk tezgah kurdular hatta başakşehir i kiskandilar
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