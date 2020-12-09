Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şiddetle kınıyorum
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, PSG maçındaki ırkçılık skandalına tepki gösterdi.
Temsilcimiz Başakşehir'in deplasmanda PSG ile karşı karşıya geldiği mücadelede yaşanan ırkçılık skandalına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan tepki geldi.
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Temsilcimiz Başakşehir’in teknik ekibinden Pierre Webo'ya karşı sarf edilen ırkçı sözleri şiddetle kınıyor, UEFA tarafından gereken adımların atılacağına inanıyorum.
Sporda ve hayatın tüm alanlarında ırkçılığa ve ayrımcılığa kayıtsız şartsız karşıyız."