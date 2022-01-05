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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit polis memuru Fethi Sekin'i andı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit polis memuru Fethi Sekin'i andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü PKK'nın 2017'de İzmir Adliyesine yönelik düzenlediği saldırıda olası bir faciayı kahramanca önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin'i şehadetinin 5'inci yılında andı.

Yeniakit Publisher
2022-01-05 12:36:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit polis memuru Fethi Sekin'i andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Canı pahasına teröristlerin hain saldırısını engelleyen, mücadelesiyle tüm dünyaya tarihi bir mesaj veren kahraman polisimiz Fethi Sekin'i şehadetinin 5. yıl dönümünde rahmetle, minnetle yad ediyorum. Vatanımız için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi hürmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

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