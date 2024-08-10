Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit Haniye'nin oğulları ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin oğulları Abdüsselam ve Hemmam Haniye'yi İstanbul'da kabul etti.
Çukurova Uluslararası Havalimanı açılış töreninin ardından İstanbul'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli bir görüşme gerçekleştirdi.
HANİYE'NİN ÇOCUKLARI İLE GÖRÜŞTÜ
Erdoğan, Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin oğulları Abdüsselam ve Hemmam Heniyye’yi kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabulde İsmail Heniyye'nin şehadeti dolayısıyla taziye dileklerini iletti.
Kabulde, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sefer Turan da hazır bulundu.
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Kaynak: AA
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