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Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit Cengiz Pullu’nun babasını aradı

Bingöl’deki depremde gözetleme kulesinin yıkılmasıyla göçük altında kalarak şehit olan güvenlik korucu Cengiz Pullu'nun babası Sıdık Pullu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefonda görüştü.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 05:28:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit Cengiz Pullu’nun babasını aradı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, beraberinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile birlikte depremde yaralananları, Karlıova Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti.

Ziyarette, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kaynarpınar köyündeki jandarma karakol komutanlığında görev yaptığı sırada gözetleme kulesinin yıkılmasıyla göçük altında kalarak şehit olan güvenlik korucu Cengiz Pullu'nun babası Sıdık Pullu'yu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonla görüştürdü. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit babası Sıdık Pulla'ya başsağlığı dileğinde bulundu.

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