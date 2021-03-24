Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim sonuçları son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan kaç oyla genel başkan seçildi?

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan 1428 oyla yeniden AK Parti Genel Başkanı seçildi. AK Parti Genel Başkanlığına yeniden seçilen Erdoğan teşekkür konuşmasında, "Şahsımı bir kez daha genel başkanlık görevine layık gördüğünüz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhur İttifakı bir masa başı ittifak değil, gönül mutabakatıdır." ifadelerini kullandı.

AK Parti, 3 Kasım 2002 seçimlerinde geçerli oyların yüzde 34,28'ini alarak tek başına iktidara geldi. Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi yasağı sebebiyle Abdullah Gül başbakanlığında kurulan ilk AK Parti hükümeti, Türkiye'nin 58. Hükümeti oldu. Siyaset yasağı sebebiyle 3 Kasım seçimlerine giremeyen Erdoğan, 8 Mart 2003'de Siirt'te yapılan yenileme seçimlerinde milletvekili seçildi. Gül başkanlığındaki 58. Hükümet'in 11 Mart 2003'te istifasının ardından Erdoğan, 14 Mart 2003'te 59. Cumhuriyet Hükümeti'ni kurdu. İktidar partisi olan AK Parti ilk yerel seçim sınavını 28 Mart 2004'te verdi. İl Genel Meclisi seçim sonuçlarına göre, yüzde 41,7'lik oyla birinci oldu.

Erdoğan kaç kez AK Parti genel başkanlığına seçildi?

AK Parti, 1. Olağan Büyük Kongresi'ni, 59. Hükümet'in kurulmasından yaklaşık 7 ay sonra 12 Ekim 2003'te yaptı ve genel başkanlığa, geçerli oyların tamamını alan Erdoğan seçildi.

Erdoğan başkanlığındaki 59. Hükümet ile iktidar partisi konumundaki AK Parti, 2. Büyük Olağan Kongresi'ni 11 Kasım 2006'da yaptı. Bu kongrede de Erdoğan geçerli oyların tamamını alarak yeniden genel başkanlığa seçildi.

Partiyi 3 Ekim 2009'a kadar yöneten isimler, aynı zamanda cumhurbaşkanı seçimi, genel seçim ve anayasa değişikliği referandumundan başarıyla çıktı.

TBMM'nin 23. dönem milletvekillerini belirlemek için 22 Temmuz 2007'de yapılan seçimlerde AK Parti yine tek başına iktidara gelirken, Erdoğan başkanlığında partinin üçüncü, Türkiye'nin 60. Hükümeti kuruldu.

AK Parti'nin 2. Olağan Büyük Kongresi sonrası oluşan MKYK'si, cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi başta olmak üzere, birtakım anayasa değişikliklerinin halkoyuna sunulması sürecini de yürüttü. Parti, 3. Olağan Büyük Kongresi'ni 9 Ekim 2009'da yaptı. AK Parti, 12 Haziran 2011 genel seçimlerinde yüzde 49,83 oranında oy alarak büyük bir başarıya daha imza attı. Erdoğan'ın genel başkanlığındaki AK Parti kadroları, dördüncü kez tek başına iktidara gelirken, Türkiye'nin 61. Hükümeti'ni de kurdu.

AK Parti, 30 Eylül 2012'de 4. Olağan Büyük Kongresi'ni yaptı. 4 kongreye de başbakan olarak giren Erdoğan, yeniden genel başkanlığa seçildi.

10 Ağustos 2014'te yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın doğrudan halk iradesiyle seçilen ilk Cumhurbaşkanı olmasının ardından 1. Olağanüstü Kongresi'ni toplayan AK Parti'nin yeni Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu oldu. Davutoğlu'nun genel başkanlığında 7 Haziran 2015'te genel seçimlere giren AK Parti, yüzde 40,87 oy almasına rağmen tek başına iktidar olamadı. Seçimlerde parti tüzüğünde yer alan üç dönem kuralı sebebiyle kurucular kurulu ve MKYK üyesi birçok isim aday olamadı.

AK Parti, Davutoğlu'nun genel başkanlığında girdiği 1 Kasım 2015'teki erken seçimlerde ise tek başına iktidarı kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 64. Hükümeti kurma görevini AK Parti Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na verdi.

Partide, 22 Mayıs 2016'da düzenlenen 2. Olağanüstü Kongre ile bir bayrak değişimi daha yaşandı. Partinin kurucularından olan ve Erdoğan'a belediye başkanlığı döneminden itibaren yol arkadaşlığı yapan Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkanlığına seçildi ve 65. Hükümeti kurarak Başbakan oldu.

Türkiye, 16 Nisan'da yapılan ve "tarihi" olarak nitelendirilen halk oylamasıyla yeni bir döneme girdi. 16 Nisan 2017'deki halk oylamasından yüzde 51,41 oranında "evet", yüzde 48,59 oranında "hayır" oyu çıkmasıyla Anayasa'daki, "Cumhurbaşkanı seçilenin partisi ile ilişiği kesilir" hükmünün kaldırılmasının ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a parti üyeliğinin yolu açıldı. Ayrıca halk Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesine karar verdi.

Erdoğan, 2 Mayıs 2018'de, AK Parti Genel Merkezi'ne 979 gün aradan sonra gelerek, üyelik beyannamesini imzaladı ve AK Parti'ye üye oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partiye dönmesinin ardından 21 Mayıs'ta olağanüstü kongre yapma kararı alındı.

AK Parti'nin 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde bin 414 oyla geçerli oyların tamamını alan Erdoğan, kurucusu olduğu partiye yeniden Genel Başkan seçildi.

Kongrede yapılan tüzük değişikliğiyle ihdas edilen "Genel Başkanvekilliği" görevine de Başbakan Binali Yıldırım getirildi.

Erdoğan, partinin yetkili organlarında, il ve ilçe başkanları ile belediye başkanlarında değişiklikler yaptı ve birçok il ve ilçede partisinin olağan kongrelerine katıldı.

Kongrede yeniden genel başkanlığa aday gösterilen Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçerli 1380 oyun tamamını alarak yeniden AK Parti Genel Başkanlığına seçildi.

Tüzükte yapılan düzenlemeyle, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri de AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulunda (MKYK) yer alabilmişti.

Kongrede, AK Parti MKYK listesinde 29 yeni isim yer aldı. Listede, 21 yaşındaki Hatice Merve Tatar gibi genç isimler de yer bulmuştu.

AK Parti'nin 6. Olağan Büyük Kongresi'nde yapılan değişiklikle 24 Haziran seçimlerinde yapılan siyasi parti seçim ittifakı da tüzükte yer aldı.

İşte AK Parti MKYK listesi;

Abdurrahim Fırat

Abdurrahman Kurt

Ahmet Büyükgümüş

Ahmet Gündoğdu

Ahmet Sami Ceylan

Alaattin Parlak

Ali İhsan Yavuz

Ayhan Salman

Ayşe Böhürler

Bayram Şenocak

Behiye Eker

Bekir Bozdağ

Belgin Uygur

Binali Yıldırım

Burhan Kayatürk

Burhan Sakallı

Bülent Tüfenkçi

Büşra Paker

Cem Şahin

Cüneyt Yüksel

Çiğdem Karaaslan

Derya Yanık

Efkan Ala

Emine Zeybek

Emre Ete

Erkan Kandemir

Fatih Şahin

Fatma Aksal

Fatma Betül Sayan Kaya

Fatma Güldemet Sarı

Hacı Bayram Türkoğlu

Haluk İpek

Hamza Dağ

Hasan Sert

Hayati Yazıcı

İbharim Halil Yıldız

İsa Sinan Göktaş

İsmail Cenk Dilberoğlu

Jülide Sarıeroğlu

Leyla Şahin Usta

Lütfiye Selva Çam

Mehmet Ali Zengin

Mehmet Kasım Gülpınar

Mehmet Nil Hıdır

Mehmet Özhaseki

Menderes Türel

Metin Bulut

Metin Külünk

Metin Tarhan

Murat Baybatur

Mustafa Köse

Mustafa Şen

Mustafa Yel

Mücahit Birinci

Numan Kurtulmuş

Nurcan Dalbudak

Nurettin Canikli

Orhan Miroğlu

Ömer Çelik

Ömer İleri

Özlem Zengin

Öznur Çalık

Resul Kurt

Seda Sarıbaş

Sevan Sıvacıoğlu

Sevgi Yiğit

Sumru Altuğ

Sunay Karamık

Şamil Tayyar

Şaziye Gündüz

Şebnem Koçakelçi

Tahir Akyürek

Tuba Vural Çokal

Türk İslam Karakoç

Vedat Demiröz