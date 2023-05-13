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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim programını Ayasofya'da sonlandırdı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim programını Ayasofya'da sonlandırdı

Yeniakit Publisher
2023-05-13 20:51:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim programını Ayasofya'da sonlandırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun geçen seçim programını İstanbul’da gerçekleştirdiği vatandaş buluşmalarının ardından Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nde akşam namazı ile sonlandırdı.

Danıştay 10. Dairesi'nin Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesiyle Ayasofya ibadete açılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı'nı "hayırlı olsun" mesajıyla paylaşmıştı. Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin yönetiminin Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 10 Temmuz 2020'de Resmi Gazete'de yayımlandı. Dünya basınında da geniş yankı uyandıran bu gelişme ile Ayasofya, 86 yıl sonra yeniden ibadete açıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da, seçim programını İstanbul'da Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde akşam namazı ile sonlandırdı.

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