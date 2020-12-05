Cumhurbaşkanı Erdoğan Sarıkamış-Karakurt-Horasan' yolunun hizmete açtı: Milletim adına iftihar ettim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kars ile Erzurum arasındaki 'Sarıkamış-Karakurt-Horasan' yolunun hizmete açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

2x2 gerçekten muhteşem bir yol için milletim adına iftihar ettim. Nerelerden nereye geldik.

İnanıyorum ki artık buralardan geçen benim vatandaşım ülkemizi, milletimizi takdirle anacaktır.

Seyahat süresini 46 dakikadan 25 dakikaya düşüren yol, vakitten 25 milyon TL, akaryakıttan 4 milyon TL olmak üzere yıllık 29 milyon TL tasarruf sağlayacaktır.

Emeği geçen katkısı olan herkese teşekkür ediyorum.

Hep dik durduk sağlam durduk. Yeri geldi Çanakkale'de gencecik evlatlarımızı toprağa verdik. Yeri geldi İstiklal Harbi'mizde tüm Anadolu'yu kıyama kaldırdık. Yeri geldi 15 Temmuz'da tanklara meydan okuduk. Yeri geldik, işte benim de dedem Sarıkamış'ta kucağında tüfeğiyle donarak şehit oldu. Rize'den Sarıkamış'a işte bu millet böyle cengaver bir millet.

Milli onurumuzun çiğnenmesine, bağımsızlığımıza el uzatılmasına, bizi ayakta tutan kadim değerlerimizin kast edilmesine rıza göstermedik.

Terörden şiddetten, eli kanlı Esed rejiminin bombalarından kaçan mazlumlara hem gönlümüzü aynı zamanda kapılarımızı açtık.

Tek parti CHP'si gibi ülkemize sığınan bu insanları katillerine teslim edenlerden olmadık.

Dağlık Karabağ meselesinde bize ve milletimize yakışan bir karakterler hareket ettik. Kardeşlerimizin imdadına koştuk.

Karslı, bu Ermenileri tarihten iyi tanır, iyi bilir.

Dağlık Karabağ'ın ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarının özgürlüğüne kavuşmasına katkıda bulunduk.

Türkiye aynı zamanda tek parti CHP'sinin Boraltan faciasında milletimize yaşattığı mahcubiyetten kurtulmuştur.

Bugün Karabağ semalarını artık paçavralar değil, hilal ve yıldız süslüyor.

İnşallah Nahcivan ile Azerbaycan arasındaki bağlantıyı sağlayacak koridorun açılmasıyla artık kardeşlerimizle doğrudan kara bağlantısına sahip olacağız.

Azerbaycan kimseye saldırmamıştır. 30 yıl boyunca işgal altında topraklarını azad etmiştir.

Bunu da meşruiyet çerçevesinde gerçekleştirmiştir.

Hal böyleyken MİNSK grubu eş başkanı Fransa'nın parlementosunda aldığı skandalın ötesinde tam bir fecaattir, felakettir.

Fransa şayet Ermenileri bu kadar seviyorsa kendi topraklarından Marsilya'yı onlara verebilir. Fransa bu kararla sorunun parçası olduğunu ispatladı.