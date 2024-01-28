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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Santa Maria Kilisesi rahibi ile görüştü
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Santa Maria Kilisesi rahibi ile görüştü

Yeniakit Publisher
2024-01-28 15:42:00 - 2024-01-28 15:45:56

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün iki kişinin silahlı saldırı gerçekleştirdiği Sarıyer'deki Santa Maria İtalyan Kilisesinin Rahibi Bulai ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Sarıyer’de bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi’nde meydana gelen saldırıyla ilgili Sarıyer Kaymakamı Ömer Kalaylı, Santa Maria İtalyan Kilisesi Rahibi Anton Bulai ve Polonya’nın İstanbul Başkonsolosu Witold Lesniak ile telefon görüşmesi yaptı.

Tüm cemaate başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, faillerin en kısa sürede yakalanması için gereken adımların atılmakta olduğunu ifade etti.

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