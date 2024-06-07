  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, şair ve yazar Mevlana İdris Zengin'i andı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şair ve yazar Mevlana İdris Zengin'i andı

Yeniakit Publisher
2024-06-07 13:45:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şair ve yazar Mevlana İdris Zengin'i andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çocuk edebiyatına çok sayıda eser kazandıran şair ve yazar Mevlana İdris Zengin'i vefatının ikinci yılında rahmetle yad etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ebedi aleme irtihalinin 2'nci yıl dönümünde, kıymetli mesai arkadaşım, şair ve yazar Mevlana İdris Zengin kardeşimi rahmetle yad ediyorum. Rabbim mekanını cennet, makamını ali eylesin." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23