Cumhurbaşkanı Erdoğan, şair ve yazar Mevlana İdris Zengin'i andı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çocuk edebiyatına çok sayıda eser kazandıran şair ve yazar Mevlana İdris Zengin'i vefatının ikinci yılında rahmetle yad etti.
Taraftarlar isyandaydı! Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’u kim neden kandırıyor? Davinson hayranlığı yalan mı söylettiriyor?
Günde 3 milyon yolcu bu çileyi çekiyor! Erdoğan’a ders vereceğiz derken az kalsın canlarından oluyordu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çocuk edebiyatına çok sayıda eser kazandıran şair ve yazar Mevlana İdris Zengin'i vefatının ikinci yılında rahmetle yad etti.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23