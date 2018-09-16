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Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın günübirlik çalışma ziyareti kapsamında Rusya'nın Soçi şehrine gidecek.

16 Eylül 2018 Pazar 15:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidiyor

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Federasyonu ziyaretine ilişkin açıklama yapıldı.

Erdoğan'ın yarın Rusya Federasyonu'nun Soçi şehrine günübirlik bir çalışma ziyareti gerçekleştireceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanımız, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ikili bir görüşme yapacaktır. Program çerçevesinde iki ülkenin ilgili bakan ve yetkililerinin katılımıyla bir heyetlerarası görüşmenin yapılması da öngörülmektedir. Temaslar sırasında Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin siyaset, ekonomi ve enerji gündeminde yer alan konular ele alınacak, ayrıca Suriye başta olmak üzere bazı bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır."

Haber Tarihi: 16 Eylül 2018 Pazar 15:30
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  2. rusya
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