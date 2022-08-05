Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'ya gidecek! İşte masadaki konular

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine bugün Soçi'ye günübirlik çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Rus mevkidaşıyla yapacakları görüşmelerde Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanı sıra güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacaktır." bilgisi verildi.

İşte masadaki konular

Türkiye'nin Suriye'ye gerçekleştireceği olası operasyon, terörle mücadele, Suriye'deki son gelişmeler ile Rusya-Ukrayna arasındaki savaş, Türkiye'nin çabasıyla oluşturulan tahıl koridoru konularının yanı sıra savunma sanayii ve enerji alanında işbirliği, Akkuyu Nükleer Santrali konuları masada olacak.

Kritik küresel mevzularında ele alınacağı toplantılarda Afganistan ve Libya'daki güncel duruma ilişkin fikir teatisi yapılacak. Kremlin'den yapılan açıklamada da iki liderin Soçi buluşmasında tahıl koridorundaki olumlu sürecin daha da geliştirilerek sürdürülmesi için yapılması gerekenlerin ele alınacağı duyuruldu.

Sevkiyat günde 3 gemiyle sürecek

Türkiye öncülüğünde açılan tahıl koridoru kapsamında Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan yola çıkan 'Razoni' adlı gemi dün akşam İstanbul'a vardı. 27 bin ton mısır yüklü gemi, bu sabahki denetim sonrası Lübnan'a hareket edecek. Ukrayna'dan yapılan açıklamada, sevkiyatın ilk etapta her gün 3 gemi kısıtlamasıyla süreceği bildirildi.

Putin-Erdoğan zirvesi

Karabağ sınır hattındaki Ermeni saldırılarının da, SOÇİ'deki görüşmede ele alınması bekleniyor.

Soçi şehrinde 5. buluşma

İki liderin son Soçi görüşmesi 29 Eylül 2021'de gerçekleşmiş ve bu zirveden nükleer enerji, Suriye'deki radikal unsurların temizlenmesi, uzay çalışmaları ve hava unsurları başta olmak üzere savunma sanayii işbirlikleri gibi konularda önemli kararlar çıkmıştı.

Başkan Erdoğan daha önce 3 Mayıs 2017'de Putin'in daveti üzerine Rusya'nın Soçi kentine gitmişti. İki lider 17 Eylül 2018'de de Soçi'de görüşmüştü. Türkiye, 9 Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekâtı'nı başlattı.

18 Ekim'de sonlanan harekâtla Türk Silahlı Kuvvetleri, Rasulayn ve Tel Abyad'ı terör örgütlerinden temizledi. Harekâttan kısa bir süre sonra, 22 Ekim 2019'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in Soçi'de görüşmesinin ardından 10 maddelik Soçi Mutabakatı açıklanmıştı.