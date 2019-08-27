0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'da

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "ANA" ile saat 11.50'de Rusya'nın başkenti Moskova'ya geldi

27 Ağustos 2019 Salı 12:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'da

MOSKOVA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "ANA" ile saat 11.50'de Rusya'nın başkenti Moskova'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moskova'daki Jukovski Uluslararası Havaalanına Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar ile diğer ilgililer tarafından karşılandı.

Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Moskova'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti kapsamında MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nın Açılış Töreni'ne katılacak.

Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Jukovski Uluslararası Havaalanı'nda gerçekleştirecekleri baş başa ve heyetlerarası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin tüm yönleriyle ele alınması beklenen görüşmelerde, Suriye başta olmak üzere, bazı bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.



Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 12:03
  1. Jukovskiy Uluslararası Havaalanı
  2. MAKS–2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı
  3. Moskova
  4. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
  5. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce, yapılan inceleme sonucu tespit edilen usulsüzlüklerle ilgili sorumlulukları bulunan THK ve Kızılay Derneğinde görev yapmış yöneticiler hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
    1. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla..
    2. Kayserili izciler Malazgirt’te
    3. ESOGÜ Türk Halk Dansları Topluluğu..
    4. Erzurum’da 3,7 büyüklüğünde deprem
    5. İran Dışişleri Bakanı Zarif: “ABD..
    6. Evlerin arasındaki ot yangını korkuttu
    7. Müzelere 4,5 yılda 1 milyon 116 bin..
    8. FETÖ elebaşı Gülen'in özel şoförü,..
    9. İnsansı robotu taşıyan Rus mekiği uzay..
    10. FETÖ elebaşı Gülen'in özel şoförü,..
    11. İnsansı robotu taşıyan Rus mekiği uzay..
    12. Çaykur Rizespor'da El Kabir ameliyat..
    13. Milli güreşçi Kayışdağ'ın hedefi..
    14. Erzurum'da şiddetli sağanak ve dolu
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'da
    16. Seydişehir’de merkezdeki kokereç..
    17. QNB Finansbank Yelken Takımı'ndan..
    18. Paraşütler gökyüzünde süzülecek
    19. Karaca: “Markası ve üreticisi belli..
    20. GSO ile ATSO arasında kardeş oda..
    Metin Külünk'ten kritik uyarı: Bunu hesabını asla veremezler
    Metin Külünk'ten kritik uyarı: Bunu hesabını asla veremezler
    Muharrem İnce'den HDP ziyaretinde özür gibi açıklama! 'Partim bir hata yaptı'
    Muharrem İnce'den HDP ziyaretinde özür gibi açıklama! 'Partim bir hata yaptı'
    Nihat Genç'ten Kemalistleri çıldırtacak sözler: Keşke bu eşcinsel gibi...
    Nihat Genç'ten Kemalistleri çıldırtacak sözler: Keşke bu eşcinsel gibi...
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’
    Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından CHP'li Faik Öztrak’a zehir zemberek sözler!
    Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından CHP'li Faik Öztrak’a zehir zemberek sözler!