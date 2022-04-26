Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya lideri Putin ile görüştü
Rusya Devlet Başkanlığı Sarayı Kremlin'den yapılan açıklamada "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü. Görüşmede Ukrayna konusu ele alındı" ifadeleri kullanıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile görüştü.
Kritik gelişmeyle ilgili Rusya Devlet Başkanlığı Sarayı Kremlin'den açıklama yapıldı.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü. Görüşmede Ukrayna konusu ele alındı"