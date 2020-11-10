  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gerçekleştirdiği görüşmede Türkiye-Rusya ilişkileri ile Dağlık Karabağ başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

Yeniakit Publisher
2020-11-10 20:18:00 - 2020-11-10 20:37:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede başta Dağlık Karabağ olmak üzere Türkiye-Rusya ilişkileri ele alındı.

Erdoğan ve Putin arasında Dağlık Karabağ görüşmesi

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkileri ile Dağlık Karabağ ve Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Dağlık Karabağ konusunda dün akşam kalıcı çözüme giden yolda doğru bir adım atıldığını belirtti.

Ermenistan'a ateşkese uyma vurgusu

Türkiye ve Rusya’nın beraber yoğun katkılarda bulunduğu bu önemli fırsatın heba edilmeden adil ve kalıcı bir barış ile bölgede istikrarın tesisi için kullanılması gerektiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelinen noktada en önemli hususun Ermenistan’ın ateşkese ve ortak açıklamada kayıtlı taahhütlere uyması olduğunu vurguladı.

Türkiye-Rusya ortak gözlemci olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin de, Ermenistan işgalinden kurtarılan topraklarında Azerbaycan tarafından belirlenecek bir mahalde tesis edilecek Ortak Merkez marifetiyle Rusya ile birlikte ateşkes için gözlem ve denetim faaliyetinde bulunacağını, dolayısıyla bu noktada Rus tarafına da önemli bir sorumluluk düştüğünü dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan işgali nedeniyle Karabağ’ı terketmek zorunda kalan Azerbaycanlıların evlerine dönmesinin ve Azerbaycan-Nahçıvan arasında bir koridor açılmasının öneminin altını çizdi.

Suriye'de iş birliği vurgusu

Dağlık Karabağ’ın, bölgesel çatışma ve krizlerin çözümünde Türkiye-Rusya iş birliğinin önemini gösterdiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı iş birliği ruhunun Suriye krizi için de yürütülmesi gerektiğini ve burada da benzer bir mekanizma kurabileceklerini ifade etti.

Hatay'da yaşayan Azerbaycanlı kadının Dağlık Karabağ sevinci
Hatay'da yaşayan Azerbaycanlı kadının Dağlık Karabağ sevinci

Aktüel

Hatay'da yaşayan Azerbaycanlı kadının Dağlık Karabağ sevinci

İran'dan Dağlık Karabağ açıklaması
İran'dan Dağlık Karabağ açıklaması

Dünya

İran'dan Dağlık Karabağ açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: Karabağ zaferimiz kutlu olsun!
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: Karabağ zaferimiz kutlu olsun!

Gündem

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: Karabağ zaferimiz kutlu olsun!

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
‘O gitsin biz şişirdiğimiz fiyatları indiririz’ itirafı! Berat Albayrak tekerlerine fena çomak sokmuş
Ekonomi

‘O gitsin biz şişirdiğimiz fiyatları indiririz’ itirafı! Berat Albayrak tekerlerine fena çomak sokmuş

Yeni Akit Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak'ın istifasının ardından doların dü..
Çalışmalarda sona gelindi! Türk birliği kuruluyor
Dünya

Çalışmalarda sona gelindi! Türk birliği kuruluyor

Dünyanın dört bir yanına yayılan, 350 milyonluk Türk halklarına hitap eden, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkiye'nin ü..
Haluk Özdil tarih vererek paylaştı: Büyük olaylar meydana gelecek
Dünya

Haluk Özdil tarih vererek paylaştı: Büyük olaylar meydana gelecek

Araştırmacı yazar Haluk Özdil, 2021 yılının Mart ayına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay