Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanya Başbakanı Dancıla ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Romanya Başbakanı Viorica Dancıla'yı kabul etti.15 Ekim 2018 Pazartesi 20:34
Resmi ziyaret için Ankara'ya gelen Başbakan Dancila Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelişinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından karşılandı.
Dancila daha sonra, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi.
Kabulün ardından heyetler arası çalışma yemeğine iştirak edecek Erdoğan ve Dancila, daha sonra anlaşmaların imza törenine katılacak ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.
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