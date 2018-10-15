0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanya Başbakanı Dancıla ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Romanya Başbakanı Viorica Dancıla'yı kabul etti.

15 Ekim 2018 Pazartesi 20:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanya Başbakanı Dancıla ile görüştü

Resmi ziyaret için Ankara'ya gelen Başbakan Dancila Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelişinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından karşılandı.

Dancila daha sonra, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi.

Kabulün ardından heyetler arası çalışma yemeğine iştirak edecek Erdoğan ve Dancila, daha sonra anlaşmaların imza törenine katılacak ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 20:34
  1. Ankara
  2. Erdoğan
  3. Viorica Dancıla

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, İngiliz mevkidaşı ile görüştü
    1. Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, İngiliz..
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanya..
    3. Önümüzdeki günlere hazırlıklı..
    4. AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    5. Bakan Mustafa Varank'tan 'kesinti'..
    6. Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde askeri..
    7. Bebeklerde kelime haznesi
    8. Rusya - Türkiye maçındaki..
    9. Borsa, günü yükselişle kapattı
    10. Mutfakta temizlik nasıl olmalı?
    11. Gaziantep'te tarihi eser operasyonu!
    12. Kral Selman'dan "Cemal Kaşıkçı" talimatı
    13. Okula alışmayı zorlaştıran sebepler
    14. Beşiktaş'a Ljajic'ten müjdeli haber!
    15. Emine Erdoğan'dan çevre konusunda..
    16. CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan..
    17. İdman damga vuran anlar!
    18. Katil İsrail gerçek mermiyle saldırdı!..
    19. Antalya'da korkutan yangın! Tüpler art..
    20. Çocuğun beslenme çantasında neler..
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları

    Günün Karikatürü

    16 Ekim 2018
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?