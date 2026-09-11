Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de 10 milyar TL'lik 29 projenin açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize'de 11 Eylül Cuma günü düzenlenen toplu açılış töreninde, toplam yatırım bedeli 10 milyar TL olan 29 projenin resmi açılışını gerçekleştirdi, 3 yeni yatırımın da temelini attı. Erdoğan törendeki konuşmasında muhalefete de değindi: "Onun için muhalefetin ne dediği ile ne yaptığı ile biz ilgilenmiyoruz."

Sahil Camii'nde cuma namazını kıldıktan sonra Rize Valiliği'ne gelen Erdoğan, konuşmasına "Memleketim Rize'de kardeşlerimle hasret gidermenin bahtiyarlığını yaşıyorum" sözleriyle başladı. Ülkenin eksiklerini gidermek için şehir şehir, ilçe ilçe çalışmaya devam ettiklerini söyleyen Erdoğan, açılışı yapılan eserlerin Rize'ye, Rizeli hemşerilerine ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Gündemlerinde Türkiye'yi küresel siyasette hak ettiği yere taşımak ve ülkeyi krizlerden, çatışmalardan korumak olduğunu belirten Cumhurbaşkanı, muhalefetin kendi içindeki kavganın tarafı olmadıklarını şu sözlerle anlattı: "Başkaları sabah akşam birbirleri ile kavga edebilir, tartışabilir, didişebilir ama bizim böyle bir lüksümüz asla olamaz. Çünkü biz sizlerin emanetini, sizlerin mesuliyetini taşıyoruz." Erdoğan, "Biz sadece 86 milyona değil gelecek nesillere karşı da sorumluyuz" ifadesini kullandı ve gündemlerinde sadece hizmet olduğunu söyledi.

TOKİ ile 5 bin 636 konut tamamlandı, bin 221 konutun yapımı sürüyor

Erdoğan, 6 Şubat depremlerinin ardından önceliklerinin şehirleri süratle dirençli ve güvenli hale getirmek olduğunu belirterek, Rize'de TOKİ vasıtasıyla yürütülen projeler kapsamında bugüne kadar 5 bin 636 konutun tamamlandığını, bin 221 konutun yapımının sürdüğünü açıkladı.

Törenle Yağlıtaş Mahallesi'nde 465 konut, 4 iş yeri ve bir cami; Kendirli Mahallesi'nde 79, Madenli beldesinde 143, Çayeli ilçesinde ise 79 konut hizmete girdi. Rize'ye 330 bin metrekarelik millet bahçesi ile içinde millet kıraathanesi, ilçe kütüphanesi, çocuk parkı ve sosyal donatı alanları bulunan İyidere Millet Bahçesi de kazandırıldı. Çamlıhemşin'deki millet bahçesi faaliyete alınırken, Güneysu'da altyapı ve çevre düzenlemesi tamamlanan 27 geçici iş yeri hak sahiplerine teslim edildi. Isırlık Tabiat Parkı, spor aktivite alanı ve bisiklet yolunun üçüncü etabı da hizmete verildi.

Rize Kültür Sokağı ve 600 kişilik öğrenci yurdu açıldı

Şehirlerin geleceğinde kültür ve sanatın önemli bir yere sahip olduğunu söyleyen Erdoğan, "Edebiyatla, resimle, müzikle bağı kopan şehirler yalnızca binalardan ibaret kalır ve gün geçtikçe ruhunu kaybeder" dedi. Açılışı yapılan Rize Kültür Sokağı ile yerel üreticilerin destekleneceğini, sergi alanlarının genişletileceğini, el emeği ürünlerin imalat ve satış süreçlerine katkı sağlanarak şehrin ekonomisine katkı yapılacağını aktardı.

Eğitimde Rize merkez ve ilçelerdeki 10 okulun güçlendirme çalışması tamamlandı. Çamlıhemşin'de yapımı biten 16 derslikli Hafize-Haşim Haşimoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi yeni eğitim öğretim yılında öğrencilere kapılarını açacak; merkezde ise 600 kişilik Ahmet Tevfik İleri öğrenci yurdu hizmete verildi.

Rize'nin spor ve spor turizminde son yıllarda ciddi ivme kazandığını kaydeden Erdoğan, dünyanın en prestijli ultra maratonlarından birinin Kaçkar'da yapıldığını, şehrin bugünlerde 60 ülkeden 2 binden fazla sporcuyu misafir ettiğini söyledi ve sporculara başarılar diledi. İkizdere futbol sahası başta olmak üzere merkez, ilçe ve beldelerdeki spor tesislerinin bakım ve onarımının tamamlandığını, iyileştirme çalışmaları süren spor merkezlerinin açılışını da yakın zamanda yapacaklarını aktardı.

Törende ayrıca 190 iş yerinin bulunduğu Çiftekavak Sanayi Sitesi'nin, 12 bin 500 metrekare alana sahip yeni otobüs terminalinin ve Çamlıhemşin'de 91 konut ile 12 dükkanın temeli atıldı. Erdoğan, bu yatırımların toplam değerinin 3 milyar TL'yi aştığını belirtti.

Yaklaşık 30 kilometrelik çevre yolu ve bin 53 yataklı şehir hastanesi

Hazırlık ve plan proje çalışmaları başlatılan yaklaşık 30 kilometrelik Rize Güney Çevre Yolu ve tüneller projesini hayata geçireceklerini söyleyen Erdoğan, proje tamamlandığında şehir içi ulaşımın rahatlayacağını, trafik yoğunluğunun ciddi oranda azalacağını kaydetti. İyidere lojistik limanı projesinde önemli bir seviyeye ulaşıldığını, limanın Ovit üzerinden kalkınma yoluna bağlanmasıyla şehrin uluslararası ticaret güzergahındaki stratejik konumunun güçleneceğini aktardı. 36,5 kilometrelik Pazar-Ardeşen ayrımı Çamlıhemşin-Ayder yolu ve Tunca yolu ile bölgenin ulaşım altyapısının tahkim edildiğini, turizm sezonunu 12 aya yaymayı hedefledikleri bu çalışmalarla Ayder'in güzelliklerinin daha görünür kılınacağını söyledi.

Sağlıkta Rize'nin toplam bin 235 yatak kapasitesine ulaştığını açıklayan Erdoğan, 320 bin metrekare alana inşa edilen bin 53 yatak kapasiteli Rize Şehir Hastanesi'nin yüzde 70'inin tamamlandığını, kalan kısmın süratle bitirilmesi için Sağlık Bakanı'na talimat verdiğini söyledi. Kasım ayında hasta kabulüne başlayacak 50 yataklı Çayeli Devlet Hastanesi'nin yapımı sürüyor; iki yatırımın toplam değeri 25 milyar TL'nin üzerinde. Erdoğan, önümüzdeki dönemde 25 yataklı Fındıklı Devlet Hastanesi'nin inşaat sürecinin başlatılacağını, Ardeşen'de 24 saat hizmet veren bir sağlık tesisi inşa edileceğini, ihale, proje ve arsa süreçleri devam eden 9 sağlık tesisinin de en kısa sürede faaliyete geçirileceğini bildirdi.

Konuşmanın ardından Erdoğan, beraberindekilerle dualarla kurdele keserek toplu açılışı gerçekleştirdi.