Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize için aldığı kararı açıkladı
Erzurum'da toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de yaşanan sel felaketi sonrası aldığı kararı duyurdu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum Şehir Hastanesi, İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası, Canlı Hayvan Pazarı ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.
Erdoğan burada, Rize'de meydana gelen sel felakati sonrası alınan kararı açıkladı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri:
Afet bölgesi ilan edilecek
"Rize'de büyük felaketi yaşadık. Rize'den bakan arkadaşlarımın oraların afet bölgesi ilan edilmesi noktasında bir beklentileri oldu. Buradan oraların yapılacak çalışma ile Afet bölgesi ilan edilmesi haberini kendilerini verelim dedik. O bölgeler afet bölgeler olacak yapacağımız ilk kabine toplantısında bunu teminat altına alacağız. Ölenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum."