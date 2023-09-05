Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin’e futbolcu sordu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetini kabul ederek, Rus liderle Soçi'de buluştu. Erdoğan, günübirlik ziyaret sırasında Putin ile bir görüşme gerçekleştirdi. Toplantının sonuna ise transfer diyaloğu damga vurdu.

Erdoğan, Putin'e Sparta Prag'dan futbolcu sordu

Görüşmenin sonunda Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdoğan'ı kapıya kadar uğurladı. Erdoğan, vedalaşma sırasında Sparta Prag'da forma giyen bir futbolcunun durumunu sordu. Putin ise "Tabii, iletiniz. İlgileniriz. Temas halinde olalım" yanıtını verdi.



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Erdoğan'ın sorduğu Sparta Praglı futbolcu kim?

Recep Tayyip Eroğan'ın "İbrahim'e sormayı unuttum" dediği Sparta Praglı futbolcunun kim olduğu ise merak konusu oldu. Erdoğan'ın Putin'e sorduğu futbolcunun şu isimler olduğu tahmin ediliyor:

Kaan Kairinen (Türk asıllı Finlandiyalı futbolcu)

Jaroslav Zeleny

Martin Vitik

Ladislav Krejci

Sparta Prag hangi ülkenin takımı ?

Sparta Prag, Çek Cumhuriyeti'nin futbol takımıdır. Ülkenin en başarılı kulüpleri arasında yer alır. Sparta Prag, Çekya 1. Futbol Ligi'nde mücadele etmektedir.