Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin tarafından uğurlandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya’nın Soçi kentindeki programı Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun da katılımı ile gerçekleşen çay davetiyle sona erdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya’nın Soçi kentindeki programı Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun da katılımı ile gerçekleşen çay davetiyle sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı davet sonrasında Rusya Devlet Başkanı Putin uğurladı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya’nın Soçi kentinde, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği Suriye konulu zirve sona erdi. Zirve sonrasında Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun sürpriz katılımı ile gerçekleşen dörtlü bir zirve daha gerçekleştirildi. Liderlerin samimi bir ortamda basına kapalı gerçekleştirdikleri çay daveti programından sonra Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı uğurladı.

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