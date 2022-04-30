Cumhurbaşkanı Erdoğan Pınarhisar ve Çakıllı Çevre Yolları'nı hizmete açtı! Milli servet cepte kalacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nden, Pınarhisar ve Çakıllı Çevre Yolları Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı.

Zamandan 93 milyon lira, akaryakıttan 35,5 milyon lira olmak üzere yıllık 128,3 milyon lira tasarruf sağlayacak olan projenin açılışında Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Rabbimden bu mübarek günleri affımıza, ferahımıza, refahımıza vesile kılmasını niyaz ediyorum. Pınarhisar ve Çakıllı Çevreyollarının hayırlı olmasını diliyorum. Projenin toplamda 22 kilometrelik kısmını hizmete vermiş oluyoruz. Hizmete açtığımız çevre yolları Trakya genelinde trafiğin rahatlamasına katkıda bulunacaktır.

Taşımacılık yapan şöforlerimiz ve vatandaşlarımız konforlu ve hızlı seyahate ulaşabilecektir. Vakitten yılda 93 milyon lira, akaryakıttan 35 milyon lira tasarruf edilecektir. Karbon emisyon miktarı da 7 bin tondan fazla alacaktır. Saray ve Kırklareli arasındaki ulaşımın kısalması etkileşimi artıracaktır.

Ulaşımı rahatlatacak proje

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kırklareli, Dereköy Sınır Kapısı üzerinden Bulgaristan'a ulaşım sağlaması, Edirne'den İstanbul'a kadar Trakya'yı kat eden otoyol ve devlet yoluna yakınlığıyla lojistik açıdan önemli bir konumda bulunuyor. Bu önemli ulaşım ekseninin Kırklareli'ne katkısını artırmak için kara yolu yatırımları hayata geçiriliyor.

Kırklareli'ni Saray ilçesi üzerinden organize sanayi bölgeleri ve Avrupa Serbest Bölgesi ile Tekirdağ'a bağlayan 71,1 kilometrelik Saray-Kırklareli yolunun 32,1 kilometresi bölünmüş yol, 39 kilometresi de tek yol standardında projelendirildi. 11,5 kilometrelik Kırklareli şehir geçişi geçmiş yıllarda bölünmüş yol olarak tamamlanmıştı.